Theo giới phân tích, sau 8 năm cầm quyền của Thủ tướng Pedro Sánchez, cuộc bầu cử lần này là phép thử đối với những nỗ lực của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bổ sung nguồn nhân lực thông qua chính sách nhập cư...

Cử tri Tây Ban Nha sắp bước vào cuộc tổng tuyển cử sớm. Ảnh: ING THINK

Bất bình trong xã hội Tây Ban Nha gia tăng sau vụ bà Maricarmen Abascal, 87 tuổi, bị buộc rời khỏi căn nhà đã gắn bó suốt 70 năm. Quốc hội nước này cũng bác bỏ hai sắc lệnh nhằm giải quyết khủng hoảng nhà ở.

Thủ tướng Pedro Sánchez kỳ vọng, vấn đề này sẽ giúp huy động sự ủng hộ của cử tri cánh tả. Đảng Xã hội (PSOE) của ông cam kết cải cách chính sách nhà ở, song các cuộc thăm dò cho thấy liên minh bảo thủ gồm đảng Nhân dân (PP) và đảng Vox cũng có cơ hội giành chiến thắng.

Lãnh đạo PP Alberto Núñez Feijóo cùng các lực lượng bảo thủ đang tận dụng những bất cập trong điều hành để khẳng định khả năng quản lý đất nước yếu kém.

Bên cạnh nhà ở, chính sách nhập cư cũng được xem là vấn đề có thể quyết định cục diện bầu cử, đồng thời tác động đến định hướng của Tây Ban Nha trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang điều chỉnh chính sách liên quan.

Khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha phản ánh xu hướng chung ở nhiều quốc gia châu Âu, nơi người trẻ ngày càng khó tiếp cận nhà ở do chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong thập niên qua, giá mua và thuê nhà tăng mạnh tại nhiều thành phố và điểm du lịch của Tây Ban Nha. Theo Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học (CIS), nhà ở liên tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong hơn 1 năm qua.

Trong khi đó, chính sách cởi mở với người nhập cư của Thủ tướng Pedro Sánchez khiến Tây Ban Nha trở thành trường hợp khác biệt tại châu Âu, nơi các lực lượng dân túy cực hữu ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Những năm gần đây, nước này đã tiếp nhận hàng triệu người từ Mỹ Latinh và châu Phi.

Đầu năm nay, Tây Ban Nha cũng hợp pháp hóa tình trạng cư trú cho gần 1,2 triệu người nhập cư đang sinh sống tại đây mà không có giấy tờ hợp lệ.

Trái ngược với lập trường của chính phủ, lãnh đạo PP và Vox chủ trương siết chặt chính sách nhập cư. Ông Alberto Núñez Feijóo cam kết tăng cường kiểm soát dòng người nhập cư và quản lý biên giới. Trong khi đó, lãnh đạo Vox Santiago Abascal đề xuất các biện pháp cứng rắn hơn, gồm trục xuất hàng loạt, hạn chế người nhập cư tiếp cận dịch vụ công và ưu tiên công dân Tây Ban Nha.

Sự khác biệt này cho thấy chính sách nhập cư không chỉ là vấn đề kiểm soát biên giới mà còn có thể định hình lại vị thế và cách tiếp cận của Tây Ban Nha trong các vấn đề chung của châu Âu. Nếu chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, nước này có thể tiến gần tới xu hướng siết chặt nhập cư đang phổ biến ở một số quốc gia châu Âu, đồng thời tăng cường hợp tác trong việc đưa người nhập cư trái phép trở về.

Ngoài nhà ở và nhập cư, khả năng chi trả và điều kiện lao động cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Thủ tướng Pedro Sánchez cảnh báo, một chính phủ cánh hữu có thể cắt giảm chi tiêu xã hội, ảnh hưởng đến nguồn lực duy trì dịch vụ công và mạng lưới đường sắt.

Trong khi đó, ông Alberto Núñez Feijóo cam kết khôi phục chất lượng dịch vụ công và tiến hành kiểm toán toàn diện mạng lưới đường sắt trong những tháng đầu nếu lên nắm quyền.

Ứng phó với biến đổi khí hậu cũng là một nội dung đáng chú ý trong cuộc đua chính trị. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán kéo dài và lũ quét.

Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ hệ thống năng lượng sang nguồn tái tạo vào năm 2050 và đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân còn lại vào năm 2035.

Ngược lại, ông Alberto Núñez Feijóo chủ trương điều chỉnh các cam kết khí hậu theo hướng thực tế hơn, duy trì điện hạt nhân song song với năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ và các nguồn điện dự phòng. Vox thể hiện quan điểm hoài nghi về biến đổi khí hậu, tương tự lập trường của nhiều đảng cực hữu khác.

Cuộc bầu cử tại Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh đại diện chính phủ và các chuyên gia nhà ở tham dự hội nghị tại Nairobi (Kenya) do Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc chủ trì.

Những vấn đề được thảo luận tại đây cho thấy khủng hoảng nhà ở không chỉ là thách thức riêng của Tây Ban Nha hay vấn đề trong một chiến dịch tranh cử mà còn là bài toán toàn cầu, gắn với bất bình đẳng, quy hoạch đô thị và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.