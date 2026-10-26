Bầu cử Serbia: Cựu Tổng thống Vucic thừa nhận thất bại trước phong trào sinh viên

Tỷ lệ cử tri đi bầu cao khiến cuộc bầu cử chọn ra 250 thành viên vào Quốc hội Serbia đã diễn ra căng thẳng giữa Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cánh hữu của ông Vucic với Đảng Danh sách Sinh viên do giới trẻ nước này lãnh đạo.

Trong tuyên bố thừa nhận thất bại, ông Vucic cho biết, đảng của ông dự đoán rằng đối thủ của ông - Đảng Danh sách Sinh viên vừa mới thành lập sẽ giành được từ 135 đến 140 ghế, trong khi Đảng SNS sẽ có khoảng 105 ghế.

Cựu Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic. Ảnh: TASS

"Danh sách Sinh viên đã thắng", ông Vucic nói với những người ủng hộ tại sự kiện đêm bầu cử của đảng mình, đồng thời ông đổ lỗi cho truyền thông độc lập của Serbia cũng như sự can thiệp được cho là của các quốc gia châu Âu không được nêu tên và một "nhà nước ngầm Mỹ" về thất bại này.

Khoảng 6,4 triệu cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được đánh giá có ý nghĩa bước ngoặt với Serbia này. Ông Vucic cho biết đảng của ông đã giành được khoảng 1,7 triệu phiếu bầu, so với phong trào sinh viên mà ông cho rằng đã nhận được khoảng 2,2 triệu phiếu.

Kết quả, được ông Vucic công bố chỉ khoảng một tiếng rưỡi sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, diễn ra sau khi căng thẳng leo thang trong suốt quá trình bỏ phiếu kéo dài cả ngày.

Những người ủng hộ Đảng Danh sách Sinh viên ngay lập tức tràn ra đường phố Belgrade và các thành phố khác, bấm còi hò hét và hô vang: "Aleksandar đã ra đi", ám chỉ ông Vucic.

Lãnh đạo Đảng Danh sách Sinh viên, Ilija Srdanovic, ăn mừng sau khi ông Aleksandar Vucic thừa nhận thất bại. Ảnh: GI

Trong khi đó, Lãnh đạo Đảng Danh sách Sinh viên, Ilija Srdanovic, và phong trào sinh viên của ông đã tổ chức ăn mừng sau khi ông Vucic thừa nhận thất bại.

Ông Srdanović (sinh năm 1970) là một bác sĩ tim mạch tại Đại học Novi Sad. Ông từng tham gia phát biểu tại các cuộc biểu tình sinh viên trong hai năm qua và trở thành ứng viên hàng đầu của Đảng Danh sách Sinh viên trong cuộc bầu cử này.

Ông Vucic đã tìm cách tranh cử cho chức thủ tướng Serbia sau khi hoàn thành gần trọn hai nhiệm kỳ tổng thống. Ông đã từ chức vào tháng trước để dẫn dắt chiến dịch tranh cử.

Sức ép lên Đảng SNS và chính quyền của ông Vucic đã gia tăng sau sự cố 16 người thiệt mạng vào năm 2024 khi một mái che bê tông sụp đổ tại một nhà ga xe lửa ở Novi Sad. Vụ việc đó đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình của giới trẻ suốt hai năm qua, dẫn tới việc cựu Tổng thống Serbia phải từ chức và tiến hành bầu cử sớm.