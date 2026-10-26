Bầu cử Quốc hội Serbia: Đảng cầm quyền thất thế

Cựu Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở Belgrade, Serbia, ngày 25/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo kết quả thăm dò của các tổ chức CESID-IPSPS, phong trào Danh sách Sinh viên dự kiến có được 138 ghế tại Quốc hội gồm 250 thành viên, trong khi đảng Tiến bộ Serbia (SNS) do ông Vucic lãnh đạo chỉ giành 104 ghế. Các ghế còn lại thuộc về những đảng đại diện cho các nhóm sắc tộc thiểu số.

Phát biểu sau khi kết quả thăm dò được công bố, ông Vucic nói: “Rõ ràng là chúng tôi đã thua và Danh sách Sinh viên đã giành chiến thắng”. Ông cũng cho biết sẽ không cản trở các đối thủ chính trị.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Serbia trải qua nhiều tháng bất ổn chính trị, bắt nguồn từ vụ sập mái che nhà ga đường sắt ở thành phố Novi Sad tháng 11/2024 khiến 16 người thiệt mạng. Cử tri yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến thảm kịch, tăng cường minh bạch và cải cách các thể chế công.

Cựu Tổng thống Aleksandar Vucic từ chức ngày 27/9 để tập trung dẫn dắt liên minh do SNS đứng đầu trong cuộc bầu cử lần này, với mục tiêu trở lại chính phủ trên cương vị thủ tướng. Theo Hiến pháp Serbia, ông không thể tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba. SNS đã giữ vai trò chi phối chính trường Serbia từ năm 2012.

Cuộc bỏ phiếu ngày 25/10 đánh dấu kỳ bầu cử quốc hội lần thứ 15 tại Serbia kể từ khi thể chế dân chủ được thiết lập vào năm 1990, và là kỳ bầu cử quốc hội trước thời hạn lần thứ 10 của nước này. Kỳ bầu cử quốc hội gần nhất ở quốc gia Tây Balkan này đã diễn ra vào tháng 12/2023.