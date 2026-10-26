Bầu cử Quốc hội Serbia: Cựu Tổng thống Vucic thừa nhận thất bại trước liên danh được sinh viên hậu thuẫn

Cuộc bầu cử Quốc hội Serbia trước thời hạn diễn ra ngày 25/10 có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu tại trụ sở đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền ở thủ đô Belgrade, ông Vucic cho biết, kết quả từ các mẫu khảo sát cho thấy, liên danh của ông đã thất bại. Ông dự báo liên danh “Sinh viên chiến thắng” có thể giành từ 135-140 ghế trong Quốc hội gồm 250 ghế, trong khi liên minh “Serbia Thống nhất” của ông chỉ đạt khoảng 105 ghế.

Ông cũng cáo buộc một số nước châu Âu và Mỹ can thiệp vào tình hình chính trị Serbia cũng như tác động đến kết quả bầu cử.

Theo các dự báo sơ bộ của cơ quan thăm dò Ipsos và Trung tâm Bầu cử tự do và Dân chủ (CeSID), dựa trên 56% mẫu được xử lý, liên danh “Sinh viên chiến thắng” nhận được 52% số phiếu, so với 39,3% của liên minh “Serbia Thống nhất”.

Liên minh “Nhân tố ổn định” do đảng Xã hội Serbia của ông Ivica Dacic dẫn đầu đạt 2,3%. Trong khi đó, tổ chức giám sát bầu cử CRTA đưa ra dự báo, liên danh sinh viên đạt 51,47% và liên minh của ông Vucic đạt 40,42%. Đây chỉ là các số liệu thăm dò sơ bộ.

Theo hãng thông tấn Anadolu, kết quả dự báo này cho thấy, SNS, lực lượng giữ vai trò chi phối chính trường Serbia từ năm 2012, đang đối mặt với thách thức lớn. Trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 12/2023, liên minh do SNS dẫn đầu giành 46,75% số phiếu tương đương 129 ghế, liên minh đối lập lớn nhất khi đó là “Serbia chống bạo lực” đạt 23,66% số phiếu tương đương 65 ghế. Liên minh do đảng Xã hội Serbia dẫn đầu giành 6,55% số phiếu tương đương 18 ghế.

Cuộc bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, nhiều điểm bỏ phiếu xuất hiện tình trạng xếp hàng dài và có nhiều báo cáo về sai phạm. Theo ước tính của Ipsos và CeSID, tính đến 19h (giờ Serbia), tỷ lệ cử tri tham gia đạt 67,6%, cao hơn mức khoảng 58,7% trong cuộc bầu cử tháng 12/2023.

CeSID cho biết, tính đến 20h (giờ Serbia), tổ chức này đã tiếp nhận hơn 300 báo cáo về những dấu hiệu bất thường, bao gồm việc bỏ phiếu không xuất trình giấy tờ tùy thân, chụp ảnh phiếu đã đánh dấu, bỏ phiếu theo nhóm, sự cố kỹ thuật tại điểm bỏ phiếu và nghi vấn đe dọa cử tri hoặc mua phiếu. Các thông tin đang được tiếp tục xác minh.

Cuộc bầu cử diễn ra sau gần hai năm biểu tình phản đối chính phủ, bắt nguồn từ vụ sập mái che tại nhà ga ở thành phố Novi Sad hồi tháng 11/2024 khiến 16 người thiệt mạng. Phong trào sinh viên dẫn đầu các cuộc biểu tình, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý những cáo buộc tham nhũng, sau đó trở thành đối thủ chính trị đáng kể của SNS.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội thứ 15 của Serbia kể từ khi chế độ đa đảng được khôi phục năm 1990, đồng thời là cuộc bầu cử trước thời hạn thứ 10. Ủy ban Bầu cử Cộng hòa Serbia dự kiến tiếp tục công bố kết quả khi quá trình kiểm phiếu được hoàn tất.