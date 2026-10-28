Bầu cử Quốc hội Israel: Tỷ lệ đi bầu cao nhất trong 25 năm

Nhà chức trách Israel đã bố trí 12.018 điểm bỏ phiếu với khoảng 18.000 hòm phiếu trong ngày bầu cử 27/10/2026. ẢnhL Thanh Bình - PV TTXVN tại Tel Aviv

Đây là mức cao nhất tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu trong khoảng 25 năm qua. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò tại điểm bỏ phiếu cho thấy cuộc đua giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phe đối lập do ông Gadi Eisenkot dẫn dắt vẫn chưa ngã ngũ, khi cả hai khối đều chưa đạt ngưỡng 61 ghế cần thiết để thành lập chính phủ đa số.

Theo các số liệu cập nhật do những đài truyền hình lớn của Israel công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, khối các đảng đối lập với ông Netanyahu được dự báo giành khoảng 52 ghế trong Quốc hội gồm 120 thành viên, trong khi khối ủng hộ Thủ tướng giành khoảng 50 ghế. Các đảng đại diện cho cộng đồng Arập được dự báo giành tổng cộng 18 ghế.

Kết quả này cho thấy phe đối lập tạm thời chiếm ưu thế về tổng số ghế, nhưng chưa có đủ sự ủng hộ để tự thành lập chính phủ. Các số liệu trên vẫn là kết quả thăm dò, chưa phải kết quả kiểm phiếu chính thức.

Số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel cho thấy cuộc bầu cử ngày 27/10 ghi nhận tỷ lệ tham gia cao hơn đáng kể so với cuộc bầu cử năm 2022. Đến 20h cùng ngày, tỷ lệ đi bầu đã đạt 74,3%, tương đương hơn 5,4 triệu người, tăng 8 điểm phần trăm so với mức 66,3% tại cùng thời điểm năm 2022. Đến 22h, tỷ lệ này tăng lên 77,7%, so với 70,6% trong cuộc bầu cử trước.

Mức tham gia cao được ghi nhận tại nhiều địa phương, trong đó có các khu vực tập trung đông cử tri Arập và cộng đồng Do Thái chính thống. Tại một số địa phương nhỏ, tỷ lệ đi bầu đạt mức đặc biệt cao. Ở các thành phố lớn, tỷ lệ này đạt 65,4% tại Tel Aviv-Jaffa và 65,9% tại Jerusalem.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Israel trải qua nhiều năm xung đột và bất ổn, với những tranh luận sâu sắc về an ninh quốc gia, trách nhiệm của chính phủ đối với các thất bại an ninh ngày 7/10/2023, nghĩa vụ quân sự của cộng đồng Do Thái chính thống và định hướng điều hành đất nước trong thời gian tới.

Theo các cuộc thăm dò tại điểm bỏ phiếu được cập nhật trong đêm 27/10, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu vẫn được dự báo là đảng có số ghế lớn nhất trong Quốc hội mới, với khoảng 24-25 ghế. Đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel và là gương mặt nổi bật của phe đối lập, được dự báo giành khoảng 22-23 ghế.

Đảng B’Yachad của cựu Thủ tướng Naftali Bennett được dự báo giành khoảng 12-13 ghế, trong khi các đảng đối lập khác cũng có khả năng giành được số ghế đáng kể. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các khối không đủ lớn để xác định bên nào có thể thành lập chính phủ mới.

Ông Eisenkot đã tuyên bố chiến thắng về mặt chính trị sau khi các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy khối của ông dẫn trước khối ủng hộ ông Netanyahu. Tuy nhiên, việc chuyển lợi thế này thành quyền thành lập chính phủ sẽ phụ thuộc vào khả năng tập hợp sự ủng hộ của các đảng khác.

Về phía Thủ tướng Netanyahu, dù Likud được dự báo tiếp tục là đảng lớn nhất, khối các đảng ủng hộ ông vẫn thiếu khoảng 11 ghế để đạt đa số tối thiểu. Điều này khiến triển vọng duy trì liên minh cầm quyền hiện nay trở nên khó khăn hơn, ngay cả khi Likud đạt kết quả tốt hơn nhiều dự báo trước bầu cử.

Một trong những diễn biến đáng chú ý của cuộc bầu cử là kết quả dự báo dành cho các đảng đại diện cho cộng đồng Arập. Hai lực lượng chính là Danh sách Chung (Joint List) và Ra’am được dự báo giành tổng cộng khoảng 18 ghế, tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với tương quan lực lượng tại Quốc hội mới.

Nếu kết quả kiểm phiếu chính thức tương tự các cuộc thăm dò, sự ủng hộ của các đảng Arập có thể trở thành yếu tố quan trọng trong quá trình thành lập chính phủ. Tuy nhiên, khả năng hợp tác giữa các đảng này với phe đối lập vẫn còn nhiều trở ngại do khác biệt về quan điểm chính trị và những cam kết được đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Bên cạnh đó, các đảng trong phe đối lập cũng không hoàn toàn thống nhất về phương án thành lập chính phủ. Những khác biệt liên quan đến việc hợp tác với các đảng Arập, cũng như lập trường của các lãnh đạo đối lập đối với những đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay, có thể làm phức tạp quá trình đàm phán.

Trong khi đó, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào việc kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu, bao gồm các phiếu cần xác minh riêng, chẳng hạn phiếu của quân nhân và một số nhóm cử tri khác. Những đảng ở gần ngưỡng tối thiểu 3,25% số phiếu hợp lệ cũng có thể tác động đến việc phân bổ ghế trong Quốc hội.

Theo quy trình chính trị của Israel, sau khi kết quả chính thức được xác nhận, Tổng thống Isaac Herzog sẽ tham vấn đại diện các đảng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ứng cử viên mà ông đánh giá có khả năng tập hợp được sự ủng hộ cần thiết. Người được giao nhiệm vụ không nhất thiết phải là lãnh đạo đảng giành nhiều ghế nhất.

Như vậy, tỷ lệ cử tri đi bầu cao và lợi thế bước đầu của phe đối lập chưa đồng nghĩa với việc Israel đã xác định được chính phủ tiếp theo. Kết quả cuộc bầu cử ngày 27/10 đang mở ra một giai đoạn thương lượng chính trị phức tạp, trong đó khả năng hình thành liên minh và lập trường của các đảng nhỏ sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai chính trị của nước này.