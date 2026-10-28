Bầu cử Quốc hội Israel: Phe đối lập dẫn trước, chưa đủ ghế thành lập chính phủ

Tổng thống Israel Isaac Herzog và phu nhân Michal Herzog bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu đặt ở Trường Tiểu học Paula Ben-Gurion ở Jerusalem. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa 26 đạt 77,7% tính đến thời điểm đóng cửa các điểm bỏ phiếu lúc 22h00 ngày 27/10 (3h00 ngày 28/10 theo giờ Hà Nội), với 5.695.682 người đã thực hiện quyền bầu cử. Đây là mức cao nhất tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu trong khoảng 25 năm qua.

Tuy nhiên, kết quả của những cuộc thăm dò dư luận tại điểm bỏ phiếu cho thấy cuộc đua giữa đảng Likud và các đảng liên minh ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu với phe đối lập do cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot dẫn dắt vẫn chưa ngã ngũ, khi cả hai khối đều chưa đạt được ngưỡng 61 ghế cần thiết để thành lập chính phủ đa số.

Theo những số liệu cập nhật do các đài truyền hình lớn của Israel công bố sau khi hệ thống bỏ phiếu đóng cửa, khối các đảng đối lập với ông Netanyahu được dự báo giành khoảng 52 ghế trong Quốc hội gồm 120 thành viên, trong khi khối ủng hộ Thủ tướng giành khoảng 50 ghế. Các đảng đại diện cho cộng đồng Arập được dự báo giành tổng cộng 18 ghế.

Kết quả này cho thấy phe đối lập tạm thời chiếm ưu thế về tổng số ghế, song chưa có đủ sự ủng hộ để tự thành lập chính phủ. Các số liệu trên vẫn là kết quả thăm dò, chưa phải là kết quả kiểm phiếu chính thức.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Israel trải qua nhiều năm xung đột và bất ổn, với những cuộc tranh luận sâu sắc về an ninh quốc gia, trách nhiệm của chính phủ đối với thất bại an ninh ngày 7/10/2023, nghĩa vụ quân sự của cộng đồng Do Thái chính thống và định hướng điều hành đất nước trong thời gian tới.

Theo kết quả của những cuộc thăm dò dư luận tại điểm bỏ phiếu được cập nhật trong đêm 27/10 (giờ địa phương), đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu vẫn được dự báo là lực lượng sở hữu số ghế lớn nhất trong Quốc hội khóa mới, với khoảng 24 - 25 ghế. Đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot được dự báo giành khoảng 22 - 23 ghế.

Đảng B’Yachad của cựu Thủ tướng Naftali Bennett được dự báo giành khoảng 12 - 13 ghế, trong khi các đảng đối lập khác cũng có khả năng giành được số ghế đáng kể. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các khối không đủ lớn để xác định bên nào có thể thành lập chính phủ mới.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng Eisenkot đã tuyên bố chiến thắng về mặt chính trị sau khi những cuộc thăm dò ban đầu cho thấy khối của ông dẫn trước khối ủng hộ Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, việc chuyển lợi thế này thành quyền thành lập chính phủ sẽ phụ thuộc vào khả năng tập hợp sự ủng hộ của các đảng khác.

Về phía Thủ tướng Netanyahu, dù Likud được dự báo tiếp tục là đảng lớn nhất, khối các đảng ủng hộ ông vẫn thiếu khoảng 11 ghế để đạt đa số tối thiểu.

Thực trạng này khiến triển vọng duy trì liên minh cầm quyền hiện nay trở nên khó khăn hơn, ngay cả khi Likud có được kết quả tốt hơn nhiều dự báo trước bầu cử.

Một trong những diễn biến đáng chú ý của cuộc bầu cử là kết quả dự báo dành cho các đảng đại diện cho cộng đồng Arập. Hai lực lượng chính là Danh sách Chung (Joint List) và Ra’am được dự báo giành tổng cộng khoảng 18 ghế, tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với tương quan lực lượng tại Quốc hội Israel khóa mới.

Theo quy trình chính trị của Israel, sau khi kết quả chính thức được xác nhận, Tổng thống Isaac Herzog sẽ tham vấn đại diện các đảng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ứng cử viên mà ông đánh giá có khả năng tập hợp được sự ủng hộ cần thiết. Người được giao nhiệm vụ không nhất thiết phải là lãnh đạo đảng giành nhiều ghế nhất./.