Bầu cử New Zealand: Liên minh cầm quyền tạm dẫn trước sít sao

Một điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội New Zealand ở thành phố Lower Hutt, vùng Wellington, ngày 7/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cuộc tổng tuyển cử Quốc hội New Zealand ngày 7/11 đã khép lại với kết quả kiểm phiếu sơ bộ hết sức sít sao.

Liên minh trung hữu của Thủ tướng Christopher Luxon đang có lợi thế để tiếp tục cầm quyền, song chưa thể tuyên bố chiến thắng do số ghế dự kiến chỉ vừa đủ vượt ngưỡng đa số.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, tính đến khoảng 23h30 ngày 7/11 (giờ địa phương), khi khoảng 95% số phiếu đã được kiểm đếm, liên minh gồm đảng Quốc gia, ACT và đảng New Zealand Trước tiên vẫn tạm dẫn trước khối trung tả do Công đảng lãnh đạo.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đảng Quốc gia giành khoảng 29,4% phiếu bầu, nhỉnh hơn Công đảng với 29,1%.

Các đảng nhỏ nhận được sự ủng hộ đáng kể, gồm đảng Xanh với khoảng 13,4%, ACT 11%, đảng New Zealand Trước tiên 9,8% và đảng Cơ hội gần 6%. Từ kết quả sơ bộ, liên minh cầm quyền được dự báo giành 66 trong tổng số 129 ghế Quốc hội, chỉ hơn một ghế so với mức tối thiểu 65 ghế cần thiết để duy trì quyền lực. Khối đối lập gồm Công đảng, đảng Xanh và đảng Te Pāti Māori dự kiến giành 56 ghế.

Đáng chú ý, đảng Cơ hội do bà Qiulae Wong, 38 tuổi, lãnh đạo đang nổi lên như một nhân tố mới trên chính trường New Zealand. Với tỷ lệ ủng hộ vượt ngưỡng 5%, đảng này có thể lần đầu tiên giành được 7 ghế trong Quốc hội, qua đó có khả năng đóng vai trò quyết định nếu tương quan lực lượng thay đổi sau khi kiểm phiếu chính thức. Bà Wong tuyên bố sẵn sàng đàm phán với cả hai đảng lớn về khả năng hợp tác thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Luxon trước đó đã loại trừ khả năng liên minh với đảng Cơ hội.

Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng Chris Hipkins chưa thừa nhận thất bại. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông cho rằng cần thêm thời gian để xác định đầy đủ lựa chọn của cử tri.

Theo giới phân tích, kết quả sơ bộ phản ánh sự suy giảm mức độ ủng hộ dành cho cả hai đảng lớn, trong khi các đảng nhỏ ngày càng có ảnh hưởng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự bất mãn của một bộ phận cử tri trước tình trạng kinh tế phục hồi chậm, chi phí sinh hoạt cao và thất nghiệp gia tăng.

Ngay cả khi liên minh trung hữu duy trì được đa số, Thủ tướng Luxon vẫn có thể gặp nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ thứ hai do cách biệt ghế quá mong manh.

Hai đối tác liên minh là ACT và New Zealand Trước tiên cũng có thể đòi hỏi tiếng nói lớn hơn trong quá trình thương lượng thành lập chính phủ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn có thể thay đổi sau khi các phiếu bầu đặc biệt, bao gồm phiếu của cử tri ở nước ngoài, được kiểm đếm. Trong các cuộc bầu cử trước đây, nhóm phiếu này thường có xu hướng mang lại thêm ghế cho các đảng cánh tả.

Ủy ban Bầu cử New Zealand dự kiến công bố kết quả chính thức vào ngày 27/11. Với khoảng cách hiện rất sít sao giữa hai khối, việc xác định chính phủ mới có thể phải chờ đến sau khi hoàn tất kiểm phiếu và đàm phán liên minh giữa các đảng./.