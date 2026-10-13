Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Elon Musk chi mạnh, đặt cược lớn vào đảng Cộng hòa

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Tỷ phú Elon Musk đã đóng góp hơn 276 triệu USD cho các tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa kể từ tháng 7/2026, trở thành nhà tài trợ lớn nhất được công khai trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington ngày 12/10, trong số này, 158 triệu USD được chuyển cho quỹ hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử Thượng viện; 76 triệu USD cho tổ chức vận động chính trị America PAC của ông Musk và 10 triệu USD cho Lone Star Liberty PAC, tổ chức ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa tại bang Texas. Ông Musk cũng tài trợ cho một số tổ chức chính trị khác của đảng Cộng hòa.

Các khoản đóng góp đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với tháng 5 vừa qua, khi ông Musk tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu chính trị. Sau bất đồng công khai với Tổng thống Donald Trump, hai bên đã hàn gắn quan hệ. Tuy nhiên, ông Musk hiện ít xuất hiện trong các hoạt động vận động tranh cử hơn so với năm 2024, khi ông tích cực hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump.

Nguồn tiền của tỷ phú Musk được sử dụng trong giai đoạn nước rút của chiến dịch, chủ yếu để quảng cáo và vận động cử tri. Theo giới phân tích, lợi thế tài chính của đảng Cộng hòa đang nổi bật trong bối cảnh đảng này đối mặt nguy cơ mất ghế tại Quốc hội do cử tri bất mãn với hoạt động của chính quyền, giá cả cao và cuộc xung đột với Iran không được lòng dân.

Trước đó, ông Musk đã đóng góp khoảng 290 triệu USD để hỗ trợ Tổng thống đương nhiệm Trump tái đắc cử năm 2024. Những khoản tài trợ quy mô lớn tiếp tục làm dấy lên tranh luận tại Mỹ về ảnh hưởng của các nhà tài trợ giàu có đối với cạnh tranh chính trị./.