Bầu cử Mỹ: Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu sớm tại Florida

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump tại Nhà Trắng. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN phát

Tổng thống Trump và phu nhân đã thực hiện quyền bầu cử tại Palm Beach, bang Florida, trước khi ông tới bang Georgia ở miền Nam nước Mỹ để tham dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử, nhằm củng cố sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Perry, bang Georgia, Tổng thống Trump thông báo hãng xe sang Audi của Đức sẽ đầu tư 4,2 tỷ USD xây dựng nhà máy ô tô tại khu vực Macon, bang Georgia, với công suất dự kiến 200.000 xe/năm. Ông nhấn mạnh dự án là kết quả của nỗ lực thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời khẳng định chính sách thuế quan của chính quyền đã góp phần đưa doanh nghiệp đến quyết định đầu tư. Theo thông báo của Audi, nhà máy đầu tiên của hãng tại bang Georgia dự kiến tạo khoảng 4.500 việc làm. Công trình sẽ khởi công năm 2027 và bắt đầu sản xuất trong những năm đầu của thập niên 2030.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump nỗ lực thực hiện cam kết thúc đẩy sản xuất trong nước trong những ngày cuối trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, có thể tái định hình cán cân quyền lực tại lưỡng viện quốc hội, qua đó ảnh hưởng đến chính sách của Tổng thống đương nhiệm trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

Việc Tổng thống Trump trực tiếp tham gia bỏ phiếu sớm diễn ra khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đẩy mạnh các hoạt động vận động cử tri trong giai đoạn nước rút, đặc biệt tại những bang có tính cạnh tranh cao và có thể quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump. Trong 2 năm qua, đảng Cộng hòa nắm đa số tại lưỡng viện, giúp ông Trump thông qua một số chính sách chủ chốt, phê chuẩn các ứng viên vào những vị trí quan trọng trong chính quyền liên bang. Nếu đảng Dân chủ lật ngược thế cờ và giành được đa số tại một hoặc cả hai viện, họ sẽ có khả năng ngăn ông Trump thúc đẩy chương trình lập pháp trong thời gian tại nhiệm còn lại.