Bầu cử Mỹ: Tăng cường giám sát tại các điểm bỏ phiếu

Cử tri bỏ phiếu sớm tại một điểm bầu cử ở Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đảng Dân chủ cùng các tổ chức giám sát độc lập đang đào tạo tình nguyện viên để theo dõi hoạt động bên ngoài các điểm bỏ phiếu và báo cáo những dấu hiệu mà họ cho là đáng ngờ. Đảng này cũng thành lập một đơn vị an ninh mạng với sự tham gia của các cựu quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI), nhằm phát hiện, báo cáo thông tin sai lệch trên mạng, trong đó có các video giả mạo (deepfake) do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Các quan chức và lãnh đạo địa phương thuộc đảng Dân chủ đang diễn tập những kịch bản có thể gây gián đoạn bầu cử, chẳng hạn lực lượng Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) xuất hiện đông đảo tại các điểm bỏ phiếu hoặc phiếu bầu, thiết bị bầu cử bị thu giữ. Tại Quốc hội, đảng này cũng xây dựng một đội ngũ pháp lý có quy mô và năng lực tương đương đội ngũ phục vụ các chiến dịch tranh cử tổng thống.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Kiersten Pels cho biết: Cơ quan này dự kiến huy động khoảng 1 ngàn nhân viên giám sát bầu cử trên toàn quốc, nhằm theo dõi việc bỏ phiếu và bảo đảm các luật liên bang được tuân thủ. Các quan sát viên dự kiến có mặt tại tất cả các bang, tập trung vào những khu vực đông dân, địa phương từng phát sinh vấn đề trong các kỳ bầu cử trước và nơi có các cuộc đua sít sao.

Ở phía đảng Cộng hòa, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) đã triển khai nhân sự phụ trách liêm chính bầu cử tại 22 bang, trong đó có Arizona, Michigan, Georgia và South Carolina. Cơ quan này cho biết đã tuyển dụng gần 22 ngàn nhân viên phục vụ bầu cử, đồng thời tiếp tục tìm kiếm tình nguyện viên giám sát tại những địa bàn có tính cạnh tranh cao.

Hoạt động giám sát được đẩy mạnh trong bối cảnh hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức. Theo Phòng thí nghiệm bầu cử thuộc Đại học Florida, tính đến chiều 23-10, hơn 23 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm hoặc gửi phiếu qua đường bưu điện. Tại các bang có tính quyết định đối với kết quả bầu cử, Georgia ghi nhận gần 1,5 triệu phiếu bầu sớm, North Carolina hơn 1,2 triệu, Florida gần 2,2 triệu và Texas hơn 2,8 triệu.

Số phiếu bầu sớm tại Georgia đã vượt 40% tổng số phiếu được bỏ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Tỷ lệ tương ứng tại Texas là 35%, North Carolina 33% và Florida 27%. Trong số cử tri đã bỏ phiếu sớm, những người đăng ký thuộc đảng Dân chủ chiếm 45%, trong khi tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa là 30%. Tuy nhiên, số liệu chỉ phản ánh đảng phái đăng ký của cử tri đã bỏ phiếu, không cho biết họ lựa chọn ứng cử viên nào.

Trong khi đó, đảng Dân chủ được tiếp thêm động lực từ mức độ tín nhiệm thấp của Tổng thống Donald Trump và sự bất mãn của cử tri về khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu. Khảo sát do Ipsos công bố ngày 26-10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng lên 32%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với mức thấp kỷ lục của tuần trước. Dù có cải thiện nhẹ, kết quả này vẫn cho thấy những thách thức mà Tổng thống Mỹ phải đối mặt trước cuộc bầu cử có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Trong cuộc thăm dò về đảng mà cử tri muốn nắm quyền kiểm soát Quốc hội, đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa với tỷ lệ 47% so với 36% trong nhóm cử tri đã đăng ký. Khi tính đến xu hướng lựa chọn của những người chưa quyết định, khoảng cách thu hẹp còn 50% so với 41%. Khảo sát cũng cho thấy 73% số người được hỏi cho rằng chi phí sinh hoạt đang đi sai hướng. Có 37% đánh giá đảng Dân chủ có cách tiếp cận tốt hơn về kinh tế, so với 33% dành cho đảng Cộng hòa. Mức độ hào hứng đi bỏ phiếu cũng cao hơn ở cử tri Dân chủ: 46% cho biết rất hào hứng với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi tỷ lệ này ở cử tri Cộng hòa là 30%.