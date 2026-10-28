Bầu cử Mỹ: Tấn công mạng gây gián đoạn hệ thống báo cáo tài chính tranh cử

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Các nỗ lực xâm nhập của tin tặc nhằm vào Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ (FEC) đã khiến cơ quan này phải tạm ngừng hệ thống nộp báo cáo điện tử, chỉ một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Theo truyền thông quốc tế, ngày 27/10, FEC xác nhận hệ thống đang ngoại tuyến và đội ngũ công nghệ thông tin khẩn trương khắc phục sự cố.

Người dùng vẫn có thể tra cứu các báo cáo đã công bố trên trang web, nhưng cơ quan này không bình luận thêm về nguyên nhân gián đoạn.

Hệ thống ngừng hoạt động từ khoảng 22h ngày 26/10 theo giờ miền Đông nước Mỹ (9h ngày 27/10 theo giờ Việt Nam).

Sự cố khiến các tổ chức không thể nộp báo cáo về chi tiêu vận động tranh cử theo thời hạn 24 giờ và 48 giờ, làm chậm việc công khai dòng tiền liên quan đến các cuộc đua chính trị.

Ông Steven Mele, đối tác tại công ty tư vấn tuân thủ tài chính tranh cử MBA Consulting Group, cho biết ông chưa từng chứng kiến sự việc tương tự trong 26 năm làm nghề và cảnh báo thông tin về chi tiêu tranh cử sẽ ít được công khai hơn cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại.

FEC chịu trách nhiệm giám sát việc công khai thu, chi của các ứng cử viên và ủy ban chính trị, nhưng không trực tiếp tổ chức bầu cử. Vì vậy, sự cố dự kiến không ảnh hưởng đến khả năng bỏ phiếu của cử tri.

Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ (CISA) cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI) chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump có duy trì thế đa số tại cả hai viện Quốc hội trong 2 năm tới hay không./.