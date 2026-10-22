Bầu cử Mỹ: Số cử tri bỏ phiếu sớm tăng mạnh tại nhiều bang cạnh tranh

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía Tây Bắc thủ đô Washington D.C. Ảnh tư liệu: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

Theo phân tích của truyền thông Mỹ, tại bang Texas, số cử tri bỏ phiếu sớm tăng 74% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi tại Kansas, con số này đã tăng hơn gấp đôi. Các bang Maine, North Carolina và Ohio cũng ghi nhận số phiếu bầu trực tiếp sớm và qua đường bưu điện tăng hơn 30%. Trên toàn quốc, hơn 13 triệu phiếu bầu sớm đã được ghi nhận, so với khoảng 9 triệu phiếu vào cùng thời điểm cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, mức tăng này một phần phản ánh việc một số bang mở rộng hình thức bỏ phiếu sớm và công bố dữ liệu đầy đủ hơn so với kỳ bầu cử trước. Đáng chú ý, tại phần lớn các bang ghi nhận lượng phiếu tăng mạnh, tỷ trọng cử tri Cộng hòa bỏ phiếu trước ngày bầu cử thấp hơn so với năm 2022.

Hiện đảng Cộng hòa đối mặt với sức ép chính trị từ sự bất mãn của cử tri đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, chi phí sinh hoạt cao và giá nhiên liệu tăng do xung đột với Iran. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến triển vọng của đảng Cộng hòa tại một số bang vốn được xem là có lợi thế.

Đảng Cộng hòa chiếm đa số 53-47 tại Thượng viện. Đảng Dân chủ muốn giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này, song phải đối mặt với bản đồ bầu cử khó khăn khi cần bảo vệ một số ghế tại các bang cạnh tranh gay gắt, trong khi cơ hội giành thêm ghế ở những bang nghiêng về đảng Cộng hòa còn hạn chế.

Tại Kansas, nơi ông Trump giành chiến thắng với cách biệt 16 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đảng Cộng hòa đã rót gần 12 triệu USD để hỗ trợ Thượng nghị sĩ Roger Marshall trong cuộc đua với đối thủ Dân chủ Adam Hamilton. Tổng thống Trump cũng vận động tranh cử tại bang này ngày 19/10. Đến nay, hơn 55.000 cử tri Kansas đã bỏ phiếu sớm, cao hơn gấp đôi mức khoảng 27.000 người vào cùng thời điểm năm 2022.

Ngược lại, tại North Carolina, đảng Cộng hòa đã cắt giảm chi tiêu cho cuộc đua Thượng viện, vốn từng được đánh giá là sít sao. Trong khi đó, tại Michigan và Georgia, hai bang mà đảng Dân chủ đang bảo vệ ghế Thượng viện, số phiếu bầu sớm tương đương với cùng kỳ năm 2022.

Tại Iowa, bang đã ủng hộ ông Trump trong cả ba cuộc bầu cử tổng thống, số phiếu bầu sớm giảm khoảng 6% so với cùng giai đoạn năm 2022, dù các cuộc đua vào chức thống đốc, Thượng viện và nhiều ghế Hạ viện đều có tính cạnh tranh.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ thường tạo lợi thế cho đảng không nắm quyền tại Nhà Trắng. Trong bối cảnh đảng Cộng hòa kiểm soát cả Nhà Trắng và hai viện Quốc hội, đảng Dân chủ đang tìm cách tận dụng những bất lợi về kinh tế và tâm lý cử tri để cạnh tranh tại các bang vốn lâu nay nghiêng về đối thủ. Dù vậy, số liệu bỏ phiếu sớm hiện chưa đủ để xác định xu hướng kết quả chung cuộc.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/10, các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Mỹ đã khởi kiện Tổng thống Trump và một số quan chức trong chính quyền, cáo buộc chính phủ liên bang gây sức ép, đe dọa các quan chức bầu cử cấp bang và địa phương trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.