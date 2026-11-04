Bầu cử Mỹ: Phép thử đối với các phương pháp thăm dò dư luận

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại New York, Mỹ ngày 3/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả khảo sát do NBC News công bố sau bầu cử cho thấy khoảng 75% cử tri Mỹ không tán thành hoạt động của Quốc hội. Trong khi đó, gần 60% số người được hỏi không hài lòng với hoạt động của Tòa án Tối cao và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Khảo sát cũng cho thấy sự phân hóa sâu sắc giữa cử tri hai đảng. Có tới 81% cử tri Cộng hòa tán thành hoạt động của ICE, so với chỉ 5% cử tri Dân chủ. Đối với Tòa án Tối cao, tỷ lệ này lần lượt là 75% và 15%. Đáng chú ý, mức độ ủng hộ của cử tri Cộng hòa đối với Quốc hội cũng không cao, với 46% tán thành và 54% không tán thành; trong khi tỷ lệ tán thành trong cử tri Dân chủ chỉ đạt 9%.

Những kết quả trên phản ánh bối cảnh chính trị phân cực, đặt ra thách thức đối với các tổ chức thăm dò trong việc đánh giá chính xác tâm lý và lựa chọn của cử tri. Trong thập kỷ qua, các đơn vị khảo sát tại Mỹ đã liên tục điều chỉnh phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sau những sai lệch đáng kể trong dự báo kết quả bầu cử, đặc biệt là các kỳ bầu cử tổng thống có sự tham gia của ông Donald Trump.

Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là chênh lệch tỷ lệ phản hồi giữa cử tri hai đảng. Theo khảo sát của báo The Washington Post phối hợp với Trường Chính sách và Chính quyền Schar thuộc Đại học George Mason tại bang Kansas, tỷ lệ hoàn thành khảo sát trong nhóm cử tri đăng ký theo đảng Dân chủ đạt 32%, cao hơn nhiều so với mức 12% ở cử tri Cộng hòa. Trong khi đó, The New York Times cho biết cử tri da trắng ủng hộ đảng Dân chủ có khả năng tham gia khảo sát cao hơn khoảng 30% so với nhóm cử tri da trắng ủng hộ đảng Cộng hòa.

Để khắc phục tình trạng mất cân đối này, các tổ chức khảo sát đang tăng cường tiếp cận những nhóm cử tri ít phản hồi, đồng thời áp dụng phương pháp điều chỉnh trọng số thống kê dựa trên hành vi bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử trước. Theo đó, dữ liệu về lựa chọn ứng cử viên hoặc việc không tham gia bỏ phiếu của người được hỏi được sử dụng để điều chỉnh cơ cấu mẫu, bảo đảm các nhóm cử tri có quan điểm chính trị khác nhau được đại diện phù hợp hơn.

Những cải tiến này được đánh giá đã góp phần nâng cao độ chính xác của các cuộc thăm dò trong năm 2024. Tuy nhiên, bầu cử giữa nhiệm kỳ với tỷ lệ cử tri tham gia thường thấp hơn bầu cử tổng thống tiếp tục đặt ra bài toán khó trong việc xác định chính xác thành phần cử tri thực sự đi bỏ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu tại các bang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc bầu cử lần này sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả của những phương pháp khảo sát mới, đồng thời cung cấp kinh nghiệm cho các tổ chức nghiên cứu dư luận Mỹ trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.