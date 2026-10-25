Bầu cử Mỹ: Ông Trump bỏ phiếu sớm, tiếp tục vận động giữ đa số Quốc hội

Theo hãng tin AP, ông Trump và phu nhân trực tiếp đến điểm bỏ phiếu tại West Palm Beach. Trao đổi với báo giới sau khi hoàn tất thủ tục, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã lựa chọn toàn bộ ứng cử viên thuộc đảng Cộng hòa trên lá phiếu.

Hạt Palm Beach tổ chức bỏ phiếu sớm từ ngày 19-10 đến hết ngày 1-11, trước ngày bầu cử chính thức trên toàn quốc là 3-11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sau khi bỏ phiếu, ông Trump lên đường tới Georgia để tiếp tục vận động tranh cử. Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance đã bỏ phiếu sớm tại Cincinnati, bang Ohio, ngày 9-10.

Việc ông Trump trực tiếp đến phòng phiếu diễn ra sau 2 lần ông bỏ phiếu qua thư tại Florida trong năm nay. Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần chỉ trích hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện và thúc đẩy các biện pháp hạn chế phương thức này.

Cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa tìm cách duy trì quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Hai đảng đang tăng cường vận động tại các bang cạnh tranh, nơi kết quả bỏ phiếu có thể quyết định tương quan lực lượng trong Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Thế đa số tại lưỡng viện trong 2 năm qua đã hỗ trợ ông Trump thông qua các chính sách chủ chốt và phê chuẩn nhân sự vào những vị trí quan trọng trong chính quyền liên bang.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện, đảng này sẽ có khả năng cản trở việc thúc đẩy chương trình lập pháp của Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.