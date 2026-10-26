Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng thúc đẩy biện pháp tăng nguồn cung năng lượng

Một cây xăng trên Đại lộ Connecticut ở khu vực Tây Bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tập trung vào vấn đề giá năng lượng trong chương trình nghị sự kinh tế trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, với một loạt biện pháp nhằm tăng nguồn cung dầu mỏ, khí tự nhiên và nhiên liệu, đồng thời giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân.

Thông tin do Nhà Trắng công bố ngày 25/10 cho biết các biện pháp được đề cập bao gồm sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để tăng năng lực lọc dầu trong nước; huy động hơn 130 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ của các quốc gia khác; tăng nhập khẩu dầu từ Venezuela; nới lỏng một số quy định về nhiên liệu và thúc đẩy các dự án khí tự nhiên.

Nhà Trắng cũng cho biết các thỏa thuận với Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) liên quan đến dự án đường ống khí tự nhiên tại bang Alaska có tổng giá trị khoảng 54 tỷ USD.

Giới quan sát cho rằng hiệu quả thực tế của các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng bổ sung nguồn cung ra thị trường và diễn biến giá năng lượng quốc tế, nhất là trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục gây sức ép đối với thị trường dầu mỏ và nhiên liệu toàn cầu.

Động thái mới cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường sử dụng các công cụ về sản xuất, thương mại và điều tiết năng lượng nhằm cải thiện nguồn cung và kiềm chế giá nhiên liệu. Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa chính trị đáng kể khi cử tri Mỹ tiếp tục quan tâm đến lạm phát và chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các khảo sát mới được công bố tại Mỹ cho thấy kinh tế và chi phí sinh hoạt tiếp tục là những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi tương quan lực lượng tại Hạ viện và Thượng viện vẫn là tâm điểm chú ý của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Theo CBS News, các ước tính hiện tại cho thấy đảng Dân chủ có thể giành khoảng 229 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát Thượng viện vẫn chưa ngã ngũ. CBS News cho biết những lo ngại của cử tri về lạm phát và tình hình kinh tế đang ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua vào Hạ viện.

Một khảo sát khác của CBD được công bố trước đó cho thấy khoảng 80% cử tri đã đăng ký cho rằng giảm chi phí sinh hoạt là ưu tiên hàng đầu, trong khi khoảng 70% muốn Quốc hội ưu tiên chấm dứt cuộc xung đột với Iran.

Các kết quả khảo sát cho thấy sức ép về giá cả, tình hình kinh tế và xung đột với Iran đang trở thành những chủ đề quan trọng trong tranh luận chính trị trước ngày bầu cử.

Những vấn đề này cũng đặt ra thách thức đối với các ứng cử viên khi tìm cách thuyết phục cử tri về chương trình nghị sự và các ưu tiên chính sách của mình./.