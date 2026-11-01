Bầu cử Mỹ: Hơn 50 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm

The Guardian dẫn một phân tích của Đại học Florida cho hay, tính đến sáng 31-10 (giờ địa phương), hơn 50,5 triệu phiếu bầu sớm đã được thực hiện trên khắp nước Mỹ, nhiều hơn gần 5 triệu phiếu so với tổng số phiếu bầu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần nhất vào năm 2022.

Một cử tri ở Fairfax, Virginia (Mỹ) đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: EPA

Trang tin mô tả sự nhiệt tình của cử tri đối với cuộc bầu cử ngày 3-11 dường như mạnh mẽ nhất trong số các cử tri Đảng Dân chủ, với 10,7 triệu cử tri Đảng Dân chủ đã đăng ký bỏ phiếu cho đến thời điểm này, so với con số chỉ 7,8 triệu cử tri Đảng Cộng hòa. Việc so sánh số lượng cử tri theo đảng phái không phản ánh chính xác số phiếu bầu thực tế, song các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy sự bất mãn lan rộng đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông chủ Nhà Trắng Donald Trump và các cuộc đua sát nút bất thường ở những bang mà trước đây phần thắng thường dễ dàng thuộc về Đảng Cộng hòa.

Đảng Cộng hòa đang nỗ lực bảo vệ thế đa số 53-47 tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong bối cảnh bản đồ các bang tranh chấp đã mở rộng đáng kể, trong khi Đảng Dân chủ đặt mục tiêu giành chiến thắng tại các bang vốn nghiêng về phe bảo thủ như Texas, Alaska và thậm chí cả Kansas. Tại Texas, hơn 7 triệu người đã bỏ phiếu sớm, nhiều hơn 1,5 triệu người so với số người bỏ phiếu sớm tại bang này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Hàng trăm triệu USD đã được đổ vào cuộc đua vào Thượng viện khi Đảng Cộng hòa nỗ lực bảo vệ một tiểu bang nơi Đảng Dân chủ chưa từng thắng cử cấp tiểu bang nào trong hơn ba thập kỷ qua. Tổng thống Donald Trump đã đến thăm Texas hồi đầu tuần, đánh dấu chuyến đi thứ ba của ông chủ Nhà Trắng đến đây trong vòng một tháng.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ quyết định phe Cộng hòa hay phe Dân chủ giành thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong hai năm cuối nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh giá cả thực phẩm, xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu khác tăng cao, cũng như những lo ngại về cuộc chiến với Iran và nạn tham nhũng trong chính phủ.