Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên da màu làm nên dấu mốc lịch sử

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở New York, Mỹ, ngày 3/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đó, ứng cử viên đảng Dân chủ Keisha Lance Bottoms đắc cử Thống đốc bang Georgia, trở thành phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được bầu vào cương vị này. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Cộng hòa Byron Donalds giành chiến thắng trong cuộc đua Thống đốc bang Florida, trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang này.

Theo hãng tin AP, bà Bottoms, cựu Thị trưởng thành phố Atlanta, đã đánh bại doanh nhân Rick Jackson của đảng Cộng hòa trong cuộc đua tại Georgia, qua đó giúp đảng Dân chủ giành lại vị trí lãnh đạo cao nhất tại bang vốn có vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử cạnh tranh sít sao. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của một ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc đua thống đốc Georgia kể từ năm 1998.

Đáng chú ý, bà Bottoms giành chiến thắng bất chấp sự chênh lệch lớn về nguồn lực tài chính giữa hai ứng cử viên, khi ông Jackson sử dụng hơn 200 triệu USD tài sản cá nhân cho chiến dịch tranh cử. Kết quả này phản ánh sự thay đổi trong cục diện chính trị Georgia, khi các khu vực đô thị lớn, đặc biệt là Atlanta, ngày càng có ảnh hưởng đến lựa chọn của cử tri. Bà Bottoms sẽ kế nhiệm Thống đốc đảng Cộng hòa Brian Kemp, người không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ ba theo quy định của bang.

Bà Bottoms là một trong 8 ứng cử viên da màu của hai đảng lớn tranh cử chức thống đốc trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Trong lịch sử nước Mỹ, mới chỉ có 3 thống đốc da màu được bầu, tất cả đều là nam giới thuộc đảng Dân chủ. Năm nay, có hai phụ nữ da màu tranh cử chức thống đốc, gồm bà Bottoms và ứng cử viên đảng Cộng hòa Lisa Demuth tại bang Minnesota.

Cũng tại Georgia, đảng Dân chủ ghi nhận thêm kết quả thuận lợi khi Thượng nghị sĩ Jon Ossoff, người Do Thái đầu tiên giữ cương vị này tại bang, tái đắc cử và tiếp tục phục vụ cùng Thượng nghị sĩ Raphael Warnock, thượng nghị sĩ da màu đầu tiên của Georgia.

Trong khi đó, tại Florida, nghị sĩ đảng Cộng hòa Byron Donalds đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ David Jolly trong cuộc đua giành chức thống đốc bang. Theo hãng tin AP, ông Donalds là đồng minh kiên định của Tổng thống Donald Trump và sẽ kế nhiệm Thống đốc Ron DeSantis. Chiến thắng này đưa ông trở thành thống đốc da màu đầu tiên được bầu tại Florida, đồng thời là thống đốc da màu đầu tiên thuộc đảng Cộng hòa trong lịch sử nước Mỹ.

Cuộc đua tại Florida được đánh giá có tính cạnh tranh cao hơn dự kiến, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump suy giảm và đảng Cộng hòa đối mặt với những bất lợi trên phạm vi toàn quốc. Ông Jolly, cựu nghị sĩ Cộng hòa chuyển sang đảng Dân chủ, đã triển khai chiến dịch tranh cử theo hướng ôn hòa, tập trung vào các vấn đề được cử tri quan tâm như giá cả sinh hoạt và chi phí bảo hiểm nhà ở. Tuy nhiên, lợi thế về số lượng cử tri đăng ký và nguồn lực tài chính đã giúp ông Donalds duy trì ưu thế.