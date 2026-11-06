Bầu cử Mỹ: Dịch chuyển quyền lực và biến số chính sách | Nhìn ra thế giới | 06/11/2026

Lực lượng Houthi tại Yemen được cho là đã đưa ra yêu cầu bồi thường 51 tỷ USD cùng việc được chính thức công nhận là chính quyền hợp pháp của Yemen là điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm với Ảrập Xêút.