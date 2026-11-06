Bầu cử Mỹ: Dịch chuyển quyền lực và biến số chính sách | Nhìn ra thế giới | 06/11/2026
Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2026 tại Mỹ đã chính thức khép lại, ghi nhận sự dịch chuyển quan trọng trong tương quan lực lượng tại Thủ đô Washington D.C. Theo kết quả kiểm phiếu toàn quốc, đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát đa số tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện Mỹ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bau-cu-my-dich-chuyen-quyen-luc-va-bien-so-chinh-sach-nhin-ra-the-gioi-06-11-2026-246261106231856713.htm