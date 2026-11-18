Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở New York, Mỹ, ngày 3/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chiến thắng của cựu Hạ nghị sĩ Mary Peltola trước Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Dan Sullivan tại bang Alaska giúp đảng Dân chủ nâng số ghế tại Thượng viện lên 56, so với 44 ghế của đảng Cộng hòa, khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027.

Đây là mức tăng lớn nhất của đảng Dân chủ tại Thượng viện trong bầu cử giữa nhiệm kỳ kể từ năm 1958, dưới thời Tổng thống Dwight Eisenhower. Với 56 ghế, đảng này cũng có thế đa số lớn nhất tại Thượng viện trong 16 năm qua, kể từ khi nắm giữ 58 ghế vào cuối Quốc hội khóa 111, tháng 1/2011.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ giành thêm 42 ghế tính đến ngày 17/11, qua đó giành lại quyền kiểm soát viện này.

Kết quả trên tiếp tục phản ánh xu hướng lịch sử tại Mỹ, khi đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đảng của tổng thống đương nhiệm chỉ giành thêm ghế tại Hạ viện trong 2 cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Thượng viện ít chịu tác động hơn.

Việc đảng Dân chủ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện được dự báo sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực tại Washington, tạo thêm trở ngại cho chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Donald Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.