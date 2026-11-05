Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ mở rộng quyền kiểm soát chính quyền các bang

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở New York, Mỹ, ngày 3/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mặc dù việc kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn, thành công của đảng Dân chủ dường như mang tính lịch sử. Đảng này đã không giành được quyền kiểm soát toàn diện chính quyền bang Arizona trong suốt 60 năm qua, tại Pennsylvania kể từ những năm 1990 và tại Wisconsin kể từ thất bại nặng nề năm 2010.

Tại Michigan và Minnesota, đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát đồng thời cả ba nhánh quyền lực của chính quyền bang mà đảng này để mất sau cuộc bầu cử năm 2024. Trong khi đó, tại Texas, lần đầu tiên kể từ năm 2002, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện bang.

Đảng Dân chủ cũng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử thống đốc trước các ứng cử viên Cộng hòa tại Georgia, Iowa, Nevada, Ohio và Texas, qua đó lần đầu tiên kể từ năm 2010 đưa đảng này nắm quyền kiểm soát đa số ghế thống đốc trên cả nước.

Những chiến thắng này có quy mô toàn diện đến mức phần lớn người dân Mỹ sẽ sống tại các bang có thống đốc thuộc đảng Dân chủ. Tại một số bang mà đảng này đã bị gạt khỏi quyền lực trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, đảng Dân chủ được dự đoán sẽ triển khai hàng loạt chương trình lập pháp mạnh mẽ, có tác động trên phạm vi toàn quốc.

Các cơ quan lập pháp bang đã ngày càng có vai trò quan trọng vượt trội trong những năm gần đây, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ liên tiếp rơi vào tình trạng bế tắc do chia rẽ đảng phái, khiến các ưu tiên của cả hai đảng đều không được giải quyết. Sau cuộc bầu cử hôm 3/11, đảng Dân chủ hiện có cơ hội triển khai một danh sách dài các ưu tiên và cam kết đã đưa ra với cử tri.

Theo ông Chaz Nuttycombe, Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận State Navigate chuyên theo dõi các cơ quan lập pháp bang, tính tổng thể, đảng Dân chủ đã giành thêm 258 ghế tại các cơ quan lập pháp bang trên toàn quốc, thiết lập thêm 6 chính quyền bang do đảng này kiểm soát cả 3 nhánh quyền lực, giành lại 11 viện lập pháp từ đảng Cộng hòa và phá vỡ thế đa số tuyệt đối của đảng Cộng hòa tại 10 bang.

Mặc dù chưa phải tất cả các cuộc đua đã có kết quả chính thức, ông dự đoán các bang có thống đốc thuộc Đảng Dân chủ sẽ chiếm khoảng 76% dân số Mỹ và khoảng 50% dân số Mỹ sống tại các bang mà Đảng Dân chủ nắm giữ thế đa số ở ít nhất một hoặc cả hai viện.

Kết quả này dường như là hệ quả tiếp nối thất bại nặng nề mà đảng Cộng hòa phải hứng chịu tại Quốc hội Mỹ, nơi đảng Dân chủ đang trên đà giành đa số ít nhất 54 ghế tại Thượng viện và 237 ghế tại Hạ viện. Đây đều là những mức chênh lệch lớn nhất mà một đảng đạt được trong nhiều năm qua.