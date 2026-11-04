Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở bang California, Mỹ ngày 3/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

Kết quả cập nhật đến 16h ngày 4/11 (giờ Việt Nam) cho thấy đảng Dân chủ đã vượt ngưỡng đa số quá bán tại cả hai viện.

Theo bảng kết quả của Decision Desk HQ (DDHQ), đảng Dân chủ giành 241/435 ghế Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa có 149 ghế. Với 218 ghế cần thiết để chiếm đa số, phe Dân chủ hiện vượt ngưỡng này 23 ghế. Công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục.

Tại Thượng viện gồm 100 ghế, đảng Dân chủ giành 54 ghế, so với 44 ghế của đảng Cộng hòa; hai ghế còn lại chưa được xác định. Như vậy, phe Dân chủ đã vượt ngưỡng 51 ghế để giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này.

Đảng Dân chủ giành thêm ít nhất 7 ghế Thượng viện từ đảng Cộng hòa, tại các bang Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, North Carolina và South Carolina.

Tại Hạ viện, đảng này cũng giành thêm hơn 20 ghế, trong đó có nhiều địa hạt từng bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Việc kiểm soát cả hai viện giúp đảng Dân chủ gia tăng ảnh hưởng đối với hoạt động lập pháp, giám sát chính quyền và xem xét các đề cử nhân sự cấp cao.

Ngược lại, đảng Cộng hòa mất lợi thế đa số tại Quốc hội, khiến chương trình nghị sự của Nhà Trắng đối mặt với nhiều trở ngại hơn trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Kết quả này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong tương quan quyền lực tại chính trường Mỹ. Tuy nhiên, công tác kiểm phiếu và chứng nhận kết quả tại các bang vẫn chưa hoàn tất./.