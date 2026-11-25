Kết quả này giúp đảng Dân chủ đạt số ghế cao nhất tại Hạ viện kể từ cuộc bầu cử năm 1992.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả được công bố ngày 24/11 cho thấy bà Broderick giành chiến thắng với cách biệt chưa đến 400 phiếu trong tổng số khoảng 196.000 phiếu bầu. Đây là kết quả đáng chú ý tại một địa hạt vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử năm 2024, Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng tại đây với cách biệt 24 điểm phần trăm, còn ông DesJarlais đánh bại bà Broderick với cách biệt khoảng 43 điểm.

Đáng chú ý, chiến dịch tranh cử của bà Broderick chỉ chi hơn 90.000 USD, thấp hơn đáng kể so với khoảng 508.000 USD của đối thủ. Với chiến thắng này, bà trở thành nghị sĩ Dân chủ duy nhất trong đoàn nghị sĩ bang Tennessee gồm 9 thành viên tại Hạ viện Mỹ.

Như vậy, tính đến ngày 24/11, đảng Dân chủ đã giành được 259 ghế, trong khi đảng Cộng hòa giành 173 ghế. Kết quả của 3 ghế còn lại chưa được xác định, gồm 1 ghế tại bang Minnesota và 2 ghế tại bang Louisiana, dự kiến được quyết định qua các vòng bầu cử tiếp theo trong tháng 12. Tổng cộng, kết quả đã được xác định tại 432/435 ghế.

Từ tháng 1/2027, đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, tạo điều kiện thuận lợi hơn để thúc đẩy chương trình nghị sự về kinh tế, chi phí sinh hoạt và tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ngược lại, đảng Cộng hòa sẽ trở thành phe thiểu số tại cả hai viện Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Chiến thắng của bà Broderick cũng cho thấy những biến động trong cục diện chính trị Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi một ứng cử viên Dân chủ có thể giành chiến thắng tại địa hạt vốn nghiêng mạnh về đảng Cộng hòa, bất chấp sự chênh lệch đáng kể về ngân sách vận động tranh cử.