Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ gia tăng sức ép tại các cuộc đua thống đốc

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến ngày 24/10 tới bang Ohio vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Thượng viện và chức thống đốc, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đang nóng lên và lợi thế của đảng Cộng hòa tại một số bang có dấu hiệu thu hẹp.

Tại thành phố Cleveland, ông Obama dự kiến xuất hiện cùng cựu Thượng nghị sỹ Sherrod Brown, người đang tìm cách đánh bại Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Jon Husted để giành lại chiếc ghế từng do Phó Tổng thống J.D. Vance nắm giữ. Ông Obama cũng sẽ vận động cho Tiến sỹ Amy Acton, ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử chức thống đốc bang với tỷ phú công nghệ Vivek Ramaswamy, nhằm kế nhiệm Thống đốc đảng Cộng hòa Mike DeWine, người không được tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ.

Ohio đang trở thành địa bàn cạnh tranh quyết liệt khi cả hai đảng đều đẩy mạnh vận động và huy động tài chính. Trước đó, Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã tới bang này để hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa, trong đó ông Trump tập trung vào vấn đề nhập cư và bảo vệ việc làm trong nước.

Trong khi đó, ngày 13/10, tổ chức dự báo bầu cử phi đảng phái Cook Political Report điều chỉnh đánh giá về các cuộc đua thống đốc tại Alaska, Nebraska, Oklahoma và Vermont theo hướng bất lợi hơn cho đảng Cộng hòa. Tại Alaska, cuộc đua chuyển từ thế cạnh tranh sít sao sang nghiêng về đảng Dân chủ; trong khi tại Nebraska, Oklahoma và Vermont, đánh giá giảm một bậc, từ mức "gần như chắc chắn" thuộc về đảng Cộng hòa xuống còn "nhiều khả năng".

Những điều chỉnh này cho thấy một số cuộc đua tại các bang vốn có lợi thế cho đảng Cộng hòa đang trở nên khó đoán hơn trước thềm bầu cử. Trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, đảng Dân chủ đang tăng cường vận động tại các địa bàn then chốt, trong khi đảng Cộng hòa phải huy động thêm nguồn lực để bảo vệ các vị trí hiện có./.