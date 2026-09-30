Bầu cử Mỹ: Cử tri Dân chủ 'hâm nóng' cuộc đua giữa nhiệm kỳ

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía Tây Bắc thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN

Trong số 22 bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ cạnh tranh chức Thống đốc hoặc Thượng nghị sĩ, tỷ lệ cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu tăng tại 17 bang so với 4 năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ tham gia bầu cử sơ bộ của cử tri Cộng hòa giảm tại khoảng 2/3 số bang được khảo sát. Xu hướng này thể hiện rõ tại bang Texas.

Cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện của đảng Dân chủ giữa ứng cử viên James Talarico và Nghị sĩ Jasmine Crockett thu hút số cử tri đi bỏ phiếu nhiều hơn khoảng 150.000 người so với cuộc đua bên phía đảng Cộng hòa giữa Thượng nghị sĩ John Cornyn và Tổng chưởng lý Ken Paxton. Khoảng cách này đáng chú ý khi 4 năm trước, số cử tri Cộng hòa đi bầu sơ bộ tại Texas từng nhiều hơn khoảng 900.000 người, còn năm 2018 là khoảng 500.000 người.

Tại bang Wisconsin, cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ giữa quan chức điều hành hạt Milwaukee David Crowley và Nghị sĩ Francesca Hong thu hút hơn 250.000 cử tri, tăng 47% so với năm 2018. Tại bang Michigan, cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện của đảng Dân chủ thu hút khoảng 1,5 triệu cử tri, tăng so với 1,1 triệu người năm 2018.

Cựu quan chức Ủy ban Chiến dịch Hạ viện của đảng Dân chủ Meredith Kelly nhận định sự chênh lệch về mức độ tham gia giữa hai đảng là dấu hiệu đáng chú ý, gợi nhớ tới làn sóng ủng hộ đảng Dân chủ năm 2018, khi đảng này giành thêm 42 ghế Hạ viện.

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Tom Perez cho rằng mức độ tham gia của cử tri chưa phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả. Theo ông, việc phân chia lại các đơn vị bầu cử Hạ viện theo hướng có lợi hơn cho đảng Cộng hòa đặt ra yêu cầu đảng Dân chủ phải tăng đầu tư tài chính vào các cuộc đua cạnh tranh.

Liên quan cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, truyền thông Mỹ cho biết các nhóm chính trị liên minh với hai công ty trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI và Anthropic đã chi hàng chục triệu USD cho các cuộc bầu cử sơ bộ, nhằm tác động đến các nhà lập pháp có thể định hình chính sách đối với ngành AI.

Theo các nguồn tin trên, 4 ủy ban hành động chính trị (PAC) gồm Leading the Future, Public First Action, Jobs and Democracy và American Mission đã chi khoảng 52,6 triệu USD cho 46 cuộc bầu cử sơ bộ. Trong đó, 35,1 triệu USD được sử dụng tại 17 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và 2 cuộc bầu cử phi đảng phái; 17,5 triệu USD dành cho 25 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và 2 cuộc bầu cử phi đảng phái.

Các PAC này tập trung hỗ trợ những ứng cử viên được cho là có quan điểm thuận lợi đối với ngành AI, đồng thời tìm cách ngăn những ứng cử viên phản đối các lợi ích của ngành giành chiến thắng. Để giảm nguy cơ phản ứng từ cử tri, các nhóm này đã mua 95 quảng cáo nhưng phần lớn không đề cập trực tiếp đến AI hoặc các trung tâm dữ liệu.

Trong bối cảnh dư luận ngày càng quan tâm và xuất hiện những phản ứng đối với tác động của AI, các chuyên gia theo dõi bầu cử nhận định các tập đoàn công nghệ có thể điều chỉnh chiến lược tài trợ chính trị, chuyển sang đóng góp trực tiếp cho các PAC lớn của hai đảng hoặc thành lập các nhóm vận động quy mô nhỏ hơn để tiếp tục duy trì ảnh hưởng đối với quá trình hoạch định chính sách tại Mỹ.