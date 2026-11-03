Bầu cử Mỹ: Các điểm bỏ phiếu tại các bang bờ Đông mở cửa

Cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại bang Maine, Mỹ ngày 16/10/2026. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Các điểm bỏ phiếu tại khu vực bờ Đông nước Mỹ đã mở cửa sáng 3/11 (giờ địa phương), chính thức bắt đầu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này.

Các điểm bỏ phiếu tại một số bang miền Đông như Maine, New York và Virginia nằm trong nhóm mở cửa sớm nhất, từ 6h ngày 3/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức khoảng 18h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng.

Cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Ngoài ra, cuộc bầu cử còn lựa chọn thống đốc tại 36 bang, các nghị sỹ cơ quan lập pháp bang và nhiều chức danh chính quyền địa phương khác.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm ít nhất 3 ghế để kiểm soát cơ quan này. Theo dự báo mới nhất của Cook Political Report, một tổ chức nghiên cứu chính trị phi đảng phái tại Mỹ, đảng Dân chủ có thể giành thêm từ 12-25 ghế, qua đó nhiều khả năng đảo chiều tương quan quyền lực tại Hạ viện.

Trong khi đó, cuộc đua tại Thượng viện được đánh giá sít sao và khó dự đoán hơn. Bảy bang gồm Maine, Texas, Michigan, Iowa, Ohio, Kansas và Alaska được xác định là những địa bàn cạnh tranh quyết liệt. Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế để đạt đa số 51 ghế tại Thượng viện.

Kinh tế và chi phí sinh hoạt nổi lên là những vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử năm nay. Theo cuộc khảo sát mà hãng thông tấn Associated Press (AP) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC thực hiện và công bố hồi giữa tháng 10, có 85% số người được hỏi cho biết kinh tế là những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử, trong khi 84% đặc biệt quan tâm đến chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, chính sách nhập cư và chăm sóc y tế cũng thu hút sự quan tâm của cử tri.

Các điểm bỏ phiếu tại khu vực miền Đông nước Mỹ dự kiến đóng cửa vào khoảng 19h ngày 3/11 (giờ địa phương). Trong khi đó, các bang miền Trung và miền Tây đóng cửa muộn hơn.

Theo Đài Phát thanh công cộng quốc gia Mỹ (NPR), việc kiểm phiếu bắt đầu trong tối cùng ngày và có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Trước ngày bầu cử chính thức, hơn 50 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm./.