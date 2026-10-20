Bầu cử Mỹ: Bắt đầu bỏ phiếu sớm, đảng Dân chủ gia tăng lợi thế

Cử tri bỏ phiếu sớm bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 7/11/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tuần này, 18 tiểu bang trên khắp nước Mỹ bắt đầu triển khai bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, vốn chính thức diễn ra vào 3/11.

Các tiểu bang Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Nam Carolina và Texas bắt đầu quy trình bỏ phiếu sớm trong ngày 19/10 (giờ địa phương).

Trong khi đó, Hawaii, Louisiana, Missouri, Utah, Wisconsin, Tây Virginia, Delaware, Maryland, Florida, Michigan, New Jersey và New York sẽ bắt đầu vào những ngày sau đó trong tuần này.

Theo tổ chức theo dõi bầu cử phi đảng phái Cook Political Report, một số tiểu bang trong số này đang chứng kiến các cuộc đua vào Thượng viện và vị trí thống đốc đầy gay cấn.

Cụ thể, các cuộc đua vào Thượng viện tại Alaska, Michigan và Texas hiện đang ở thế ngang ngửa, trong khi cuộc đua giành vị trí thống đốc tại Wisconsin cũng đang diễn ra vô cùng sít sao.

Được tổ chức vào giữa mỗi nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 4 năm, bầu cử giữa nhiệm kỳ tạo cơ hội để cử tri Mỹ lựa chọn các đại diện địa phương, đưa ra ý kiến về các vấn đề của bang và quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội.

Khác với những năm diễn ra bầu cử tổng thống, trong năm 2026, không có ứng cử viên hay vấn đề nào xuất hiện trên tất cả các lá phiếu trên toàn nước Mỹ. Thay vào đó, nội dung lá phiếu sẽ khác nhau giữa các bang và tại nhiều nơi, thậm chí còn khác nhau giữa các hạt trong cùng một bang.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ bầu toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, bầu lại 35/100 ghế Thượng viện tại 35 bang và bầu thống đốc tại 36 bang. Ngoài ra, còn có các cuộc bầu cử cho những vị trí trong cơ quan lập pháp cấp bang.

Quyền kiểm soát Thượng viện đang là mục tiêu cạnh tranh quyết liệt trong cuộc bầu cử sắp tới, trong bối cảnh đảng Cộng hòa ngày càng phải tập trung vào thế phòng thủ khi tìm cách duy trì thế đa số tại cơ quan lập pháp này.

Các thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa từng bước vào cuộc bầu cử với tâm lý lạc quan, phần lớn nhờ bản đồ phân bổ các ghế phải bầu lại.

Hiện nay, đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện với tỷ lệ 53-47. Trong số 35 ghế sẽ được bầu lại, đảng Cộng hòa nắm 22 ghế và đảng Dân chủ nắm 13 ghế.

Với việc Phó Tổng thống JD Vance thuộc đảng Cộng hòa có quyền bỏ phiếu phá thế hòa, con đường rõ ràng nhất để giành đa số của đảng Dân chủ là giữ được toàn bộ số ghế hiện có và giành thêm 4 ghế nữa để hội đủ 51 ghế cần thiết cho việc kiểm soát Thượng viện.

Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, cục diện chính trị dường như ngày càng có lợi cho đảng Dân chủ và trở nên ảm đạm đối với đảng Cộng hòa.

Theo Cook Political Report, phạm vi cạnh tranh đang mở rộng, lan tới cả những khu vực bầu cử vốn nghiêng về đảng Cộng hòa và từng được coi là những nơi đảng này chắc chắn giành chiến thắng.

Tổ chức này cho rằng đảng Dân chủ có lợi thế tại Hạ viện và vẫn cạnh tranh tại Thượng viện, buộc đảng Cộng hòa phải chi thêm tiền quảng cáo để bảo vệ các ghế hiện có và thu hẹp tham vọng giành ghế mới.

Theo phân tích dữ liệu từ AdImpact của CNBC, tuy đã chi hơn 740 triệu USD cho các cuộc đua vào Quốc hội từ ngày 1/5 đến 14/10, trong đó ít nhất 220 triệu USD từ các nhóm liên hệ với Tổng thống Donald Trump, đảng Cộng hòa vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

Trước thềm cuộc bầu cử năm 2026, đảng Cộng hòa có 219 nghị sỹ thuộc nhóm họp cùng tại Hạ viện so với 214 hạ nghị sỹ Dân chủ, chỉ nhiều hơn một ghế so với số ghế tối thiểu cần thiết để chiếm đa số khi tất cả các ghế đều có người nắm giữ.

Việc duy trì thế đa số sít sao như vậy có thể là thách thức đối với đảng Cộng hòa trong một năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm cử tri thường có xu hướng bỏ phiếu chống lại đảng đang kiểm soát Nhà Trắng.

Theo nhận định của tờ The Washington Post, tỷ lệ tín nhiệm thấp của Tổng thống Trump trong cử tri cùng với giá cả cao và cuộc chiến không được lòng dân với Iran đang củng cố thêm lợi thế mà đảng Dân chủ vốn đã có với tư cách là đảng không nắm quyền kiểm soát chính quyền.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố ngày 19/10, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh người dân Mỹ lo ngại về giá xăng dầu tăng cao.

Cụ thể, cuộc thăm dò kéo dài 4 ngày cho thấy khoảng 31% người Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống Trump, giảm 1 điểm phần trăm so với 2 tuần trước đó và là mức thấp nhất trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Khi được hỏi sẽ bỏ phiếu cho đảng nào nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngay hôm nay (một câu hỏi thăm dò chung về lựa chọn đảng phái), khoảng 47% cử tri đã đăng ký trên toàn quốc chọn đảng Dân chủ, trong khi 35% chọn đảng Cộng hòa.

Khoảng cách 12 điểm nghiêng về phía đảng Dân chủ là mức chênh lệch lớn nhất trong chu kỳ bầu cử hiện tại, điều này có thể củng cố hy vọng của đảng Dân chủ trong việc giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ.

Đối với đảng Cộng hòa, việc mất quyền kiểm soát một trong hai viện của Quốc hội có thể gây khó khăn cho các chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Các cuộc thăm dò chung về lựa chọn đảng phái cung cấp cái nhìn tổng thể về việc cử tri muốn đảng nào nắm quyền tại Quốc hội.

Mặc dù phản ánh tâm lý chung của công chúng trên toàn quốc, các cuộc thăm dò này không nắm bắt được hết những sắc thái riêng biệt tại từng tiểu bang và từng khu vực bầu cử - vốn là yếu tố quyết định quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa đang nắm giữ một số lợi thế nhất định./.