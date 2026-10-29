Bầu cử Mỹ: 7 bang quyết định thế đa số tại Thượng viện

Cử tri bỏ phiếu sớm tại một điểm bầu cử ở Greenville, Bắc Carolina, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo The Washington Post ngày 28/10, tổ chức phi đảng phái Cook Political Report xếp các cuộc đua tại 7 bang Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio và Texas vào nhóm chưa thể dự đoán kết quả.

Đảng Dân chủ cần giành thêm 4 ghế để kiểm soát Thượng viện và hiện có lợi thế rõ rệt tại North Carolina, nơi cựu Thống đốc Roy Cooper được đánh giá có nhiều khả năng đánh bại ứng cử viên Cộng hòa Michael Whatley. Nếu giành chiến thắng tại cả 7 bang đang cạnh tranh sít sao, cùng với các bang có lợi thế, đảng Dân chủ có thể giành thế đa số lớn nhất tại Thượng viện kể từ thời Tổng thống Barack Obama. Ngược lại, nếu đảng Cộng hòa thắng cả 7 cuộc đua, đảng này có thể duy trì thế đa số 53–47, đồng thời giành thêm ghế tại Michigan để bù đắp cho khả năng mất ghế ở North Carolina.

Cuộc cạnh tranh diễn ra chủ yếu tại các bang có lợi cho đảng Cộng hòa, khi Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng tại 6 trong 7 bang này năm 2024, trong đó có 5 bang với cách biệt hai con số. Đảng Cộng hòa cũng chi tiêu nhiều hơn trong phần lớn các cuộc đua, đặc biệt tại Texas và Ohio.

Tuy nhiên, theo mức trung bình các cuộc thăm dò gần đây do The Washington Post tổng hợp, ứng cử viên Dân chủ đang dẫn trước sít sao tại cả 7 bang nói trên, dù phần lớn khoảng cách nằm trong biên độ sai số. Kết quả các cuộc đua này được dự báo sẽ đóng vai trò quyết định đối với tương quan lực lượng tại Thượng viện sau bầu cử.