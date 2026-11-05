Bầu cử Mỹ 2026: Đảng Dân chủ thắng lớn, ông Trump đối mặt bước ngoặt quyền lực

Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội

Theo kết quả được các hãng thông tấn quốc tế công bố, tính đến 14h ngày 5/11/2026 (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ đã bảo đảm đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, chấm dứt thế kiểm soát Quốc hội của đảng Cộng hòa.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ cùng các nghị sĩ độc lập liên kết với đảng này đã giành được ít nhất 54 ghế, trong khi đảng Cộng hòa có 44 ghế. Hai cuộc đua tại Alaska và Mississippi chưa xác định kết quả cuối cùng.

Đây là sự thay đổi đáng kể so với tương quan lực lượng 53 ghế của đảng Cộng hòa và 47 ghế của phe Dân chủ trước bầu cử.

Đáng chú ý, đảng Dân chủ giành thêm bảy ghế Thượng viện từ đảng Cộng hòa tại Texas, Kansas, Iowa, Maine, North Carolina, South Carolina và Ohio. Những chiến thắng này giúp đảng Dân chủ vượt qua ngưỡng 51 ghế cần thiết để kiểm soát Thượng viện.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ cũng vượt mốc 218 ghế để giành đa số trong tổng số 435 ghế. Theo bảng kết quả được Fox News cập nhật tối 4/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, đảng Dân chủ đã giành 239 ghế, đảng Cộng hòa có 147 ghế; những khu vực còn lại tiếp tục kiểm phiếu.

Như vậy, dù kết quả tại một số địa hạt chưa hoàn tất, cục diện kiểm soát Quốc hội Mỹ đã được xác định, với chiến thắng thuộc về đảng Dân chủ.

Texas tạo bất ngờ lớn, nhiều thành trì Cộng hòa đổi màu

Một trong những diễn biến nổi bật nhất của cuộc bầu cử là kết quả tại Texas, bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa trong nhiều thập niên.

Ứng cử viên Dân chủ James Talarico đánh bại đối thủ Ken Paxton của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện, chấm dứt 38 năm đảng Dân chủ không giành được ghế Thượng viện Mỹ tại bang này.

Trong cuộc bầu cử thống đốc Texas, bà Gina Hinojosa của đảng Dân chủ vượt qua Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott, trở thành phụ nữ gốc Mỹ Latinh đầu tiên được bầu giữ chức thống đốc bang.

Không chỉ Texas, đảng Dân chủ còn giành được những chiến thắng đáng chú ý tại Kansas, Iowa và South Carolina, những địa phương vốn được xem là có lợi thế rõ rệt đối với đảng Cộng hòa.

Tại Kansas, chiến thắng của ứng cử viên Adam Hamilton đánh dấu lần đầu tiên trong gần một thế kỷ bang này bầu một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ.

Ở Maine, ứng cử viên Troy Jackson đánh bại Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins, người đã giữ ghế tại Thượng viện từ năm 1997.

Những người ủng hộ ông Troy Jackson, ứng viên thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ tại bang Maine, bày tỏ cảm xúc tại sự kiện theo dõi kết quả bầu cử ở thành phố Portland, bang Maine (Mỹ) rạng sáng 4-11 - Ảnh: AP

Những kết quả trên cho thấy sự chuyển dịch đáng kể trong lựa chọn của cử tri, không chỉ tại các bang cạnh tranh quyết liệt mà còn ở những địa bàn từng được đánh giá là tương đối an toàn đối với đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ thắng lớn trong các cuộc đua thống đốc

Làn sóng chiến thắng của đảng Dân chủ còn lan rộng đến các cuộc bầu cử cấp bang.

Theo ABC News, đảng Dân chủ đã giành thêm ghế thống đốc tại Georgia, Iowa, Nevada, Ohio và Texas - năm bang mà Tổng thống Donald Trump từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Kết quả này giúp đảng Dân chủ được dự báo nắm ít nhất 28 vị trí thống đốc trong năm 2027, so với ít nhất 20 vị trí của đảng Cộng hòa. Các cuộc đua tại Alaska và Kansas vẫn chưa được xác định vào thời điểm cập nhật.

Tại Georgia, bà Keisha Lance Bottoms trở thành phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc một bang của Mỹ.

Trong khi đó, chiến thắng của bà Deb Haaland tại New Mexico cũng tạo dấu mốc lịch sử khi bà trở thành phụ nữ người Mỹ bản địa đầu tiên được bầu làm thống đốc bang.

Kết quả các cuộc bầu cử cho thấy đảng Dân chủ không chỉ giành ưu thế tại Quốc hội liên bang mà còn mở rộng đáng kể ảnh hưởng trong bộ máy chính quyền các bang.

Vì sao đảng Cộng hòa thất bại?

Theo phân tích của Reuters và AP, chi phí sinh hoạt tăng cao, những bất ổn kinh tế, cuộc chiến với Iran và sự bất mãn đối với cách điều hành của chính quyền Tổng thống Donald Trump là những yếu tố quan trọng tác động đến lựa chọn của cử tri.

Kết quả khảo sát cử tri sau bỏ phiếu do SSRS thực hiện cho thấy khoảng một nửa số người được hỏi coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là cơ hội để bày tỏ sự phản đối đối với Tổng thống Trump.

Khoảng 70% số người tham gia khảo sát mong muốn Quốc hội tăng cường vai trò giám sát và kiểm soát quyền lực của tổng thống.

Sự thay đổi trong xu hướng bỏ phiếu của cử tri trẻ, cộng đồng người Mỹ gốc Latinh và một bộ phận cử tri độc lập cũng góp phần tạo nên kết quả bất lợi cho đảng Cộng hòa.

Đặc biệt, tại những khu vực từng ủng hộ mạnh mẽ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nhiều ứng cử viên Dân chủ đã đạt kết quả vượt kỳ vọng.

Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử lần này phản ánh sự bất mãn của một bộ phận cử tri đối với các vấn đề kinh tế và chính sách đối nội, đối ngoại của chính quyền đương nhiệm.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ không đồng nghĩa với việc Tổng thống Donald Trump mất chức. Ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị tổng thống, trong khi cán cân quyền lực tại Quốc hội thay đổi.

Tổng thống Trump đối mặt Quốc hội do phe đối lập kiểm soát

Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong đời sống chính trị Mỹ.

Khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1/2027, đảng Dân chủ sẽ có điều kiện thúc đẩy các chương trình nghị sự riêng, tăng cường hoạt động giám sát chính quyền và gây sức ép đối với những chính sách của Tổng thống Trump.

Tại Hạ viện, phe Dân chủ có thể đẩy mạnh các cuộc điều tra và giám sát hoạt động của chính quyền liên bang.

Tại Thượng viện, quyền kiểm soát của đảng Dân chủ có thể ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình phê chuẩn các nhân sự do tổng thống đề cử, bao gồm cả những vị trí quan trọng trong hệ thống tư pháp liên bang.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn nắm quyền hành pháp và có thể sử dụng quyền phủ quyết đối với các dự luật được Quốc hội thông qua theo quy định của Hiến pháp Mỹ.

Cục diện mới vì thế được dự báo sẽ làm gia tăng khả năng xuất hiện những bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội, đặc biệt trong các vấn đề ngân sách, thuế, nhập cư và chính sách đối ngoại.

Đây cũng có thể là bước khởi đầu cho sự điều chỉnh chiến lược của cả hai đảng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028.

Với việc giành lại cả Thượng viện và Hạ viện, đảng Dân chủ đã tạo nên một trong những thay đổi chính trị đáng chú ý nhất tại Mỹ trong năm 2026. Kết quả đã xác lập cục diện mới: Nhà Trắng tiếp tục do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo, còn Quốc hội sẽ chuyển sang quyền kiểm soát của đảng Dân chủ từ đầu năm 2027.

Theo Reuters, AP