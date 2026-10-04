Bầu cử Latvia: Chiến thắng áp đảo giành cho đương kim Thủ tướng có quan điểm ủng hộ Ukraine

Liên minh "United List" (Danh sách Thống nhất) của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội vừa diễn ra, đưa nhà lãnh đạo có quan điểm ủng hộ Ukraine này vào vị thế vững chắc để tiếp tục nắm quyền ở quốc gia vùng Baltic.

Với gần như toàn bộ số phiếu đã được kiểm sau cuộc bầu cử ngày 3/10, liên minh trung hữu United List đã giành được khoảng 35% số phiếu bầu – vượt xa hơn 20 điểm phần trăm so với đảng cực hữu "Latvia First" (Latvia Trên hết) do chính trị gia kỳ cựu Ainars Slesers lãnh đạo. Ông Slesers là người phản đối các biện pháp thuế quan hạn chế đối với Nga.

Kết quả sơ bộ được công bố vào ngày 4/10 cho thấy United List đang trên đà giành được 42 trong số 100 ghế tại Quốc hội Latvia khóa mới.

"Kết quả này thực sự rất tốt. Tôi đã không lường trước được một kết quả như vậy", ông Kulbergs phát biểu tại trụ sở đảng của mình ở Riga sau khi có kết quả thăm dò cử tri ngay sau khi bỏ phiếu (exit poll) vào đầu buổi tối.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs và phu nhân Anna phản ứng sau khi kết quả thăm dò cử tri rời phòng bỏ phiếu đầu tiên (exit poll) của cuộc tổng tuyển cử được công bố. Ảnh: BreakingNews.ie

Mặc dù giành chiến thắng chung cuộc – với kết quả vượt xa dự báo của các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử – ông Kulbergs vẫn cần đàm phán với các đảng khác để thành lập một chính phủ đa số.

Hai đối tác trong liên minh cầm quyền hiện tại của ông – đảng bảo thủ "National Alliance" (Liên minh Quốc gia) và đảng trung hữu "New Unity" (Sự thống nhất Mới) – đều vượt qua ngưỡng 5% và dự kiến sẽ trở lại quốc hội.

Họ dường như nắm đủ số ghế để tạo thế đa số mà không cần đến đảng "Union of Greens and Farmers" (Liên minh Xanh và Nông dân), đảng đã không đạt đủ tỉ lệ phiếu cần thiết.

Điều này mở ra cho ông Kulbergs một lộ trình vững chắc để thành lập một liên minh ủng hộ Ukraine khác mà không cần tìm kiếm sự ủng hộ từ đảng Latvia First của ông Slesers.

Đây từng là một phương án gây lo ngại trong suốt chiến dịch tranh cử – vốn diễn ra trong bối cảnh lạm phát cao, những bất ổn xoay quanh hãng hàng không quốc gia đang gặp khó khăn airBaltic, và vấn đề di cư bị lợi dụng như một công cụ gây sức ép.

Ông Kulbergs, 47 tuổi – một doanh nhân kiêm tay đua xe địa hình nghiệp dư – đã lên nắm quyền vào tháng 5 sau khi người tiền nhiệm, bà Evika Silina, từ chức và liên minh cầm quyền trước đó sụp đổ do những bất đồng trong cách xử lý các sự cố máy bay không người lái (UAV/drone) quân sự bay lạc vào không phận Latvia mà không bị phát hiện.

Mặc dù các drone này thuộc về Ukraine, các nhà chức trách ở quốc gia vùng Baltic cho rằng Nga là nguyên nhân khiến chúng chệch khỏi lộ trình bay ban đầu.

"Theo tôi, ưu tiên hàng đầu tất nhiên là an ninh – an ninh tại Latvia", Megija Nordena, 21 tuổi, đến từ Riga, nói với Reuters. "Và sau đó… là một sinh viên, tôi mong muốn có sự hỗ trợ cho sinh viên, phát triển kinh tế, cũng như hỗ trợ cho người về hưu".

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Kulbergs cũng cam kết tăng cường năng lực chống drone cho Latvia và duy trì ngân sách quốc phòng ở mức 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – một trong những tỉ lệ cao nhất trong NATO.

Các đối thủ có quan điểm ủng hộ Điện Kremlin cho rằng Latvia nên chấm dứt mọi hoạt động viện trợ cho Ukraine và thay vào đó tập trung nhiều hơn vào các vấn đề chi phí sinh hoạt.

Latvia, quốc gia có dân số 1,9 triệu người, nằm kẹp giữa Biển Baltic ở phía Tây và Nga cùng Belarus ở phía Đông, đồng thời giáp với các đồng minh EU và NATO là Estonia và Litva ở phía Bắc và phía Nam.

Minh Đức (Theo Politico EU, NST)