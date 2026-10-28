Bầu cử Israel: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao nhất kể từ năm 1999

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Israel năm nay ở mức kỷ lục. Ảnh minh hoạ Reuters.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel, ít nhất 77,7% cử tri đủ điều kiện - tương đương hơn 5,69 triệu người - đã đi bỏ phiếu. Con số này cao hơn 7,1% so với năm 2022 và là tỷ lệ tham gia cao nhất kể từ mức 78,7% vào năm 1999.

Đáng chú ý, tỷ lệ đi bầu trong cộng đồng người Arab tại Israel đạt khoảng 80%, phá kỷ lục năm 1999. Lực lượng quân đội cũng ghi nhận hơn 68% binh sĩ đã bỏ phiếu. Bất chấp thời tiết mưa gió và có cảnh báo lũ lụt ở một số khu vực, nhiều điểm bỏ phiếu vẫn ghi nhận tình trạng xếp hàng dài. Các điểm bầu cử chính thức đóng cửa lúc 22:00 ngày 27/10 (giờ địa phương), nhưng những người đang xếp hàng vẫn được phép hoàn tất việc bỏ phiếu sau khi Ủy ban Bầu cử từ chối yêu cầu gia hạn thời gian của đảng Likud.

Cuộc bầu cử lần này được giới phân tích xem là một cuộc trưng cầu dân ý đối với cách Thủ tướng Benjamin Netanyahu xử lý các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và các cuộc xung đột theo sau đó.

Quá trình bỏ phiếu cũng vấp phải những lo ngại về tính minh bạch và công bằng. Hiệp hội Nhân quyền Israel (ACRI) đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử, báo cáo tình trạng chậm trễ trên diện rộng tại ít nhất 18 cộng đồng người Arab và yêu cầu điều tra xem liệu đây có phải là hành vi cố ý nhằm kìm hãm phiếu bầu hay không.

ACRI cũng nêu lo ngại về sự hiện diện dày đặc của cảnh sát và Vệ binh Quốc gia tại một điểm bỏ phiếu ở sa mạc Negev, cho rằng lực lượng này có thể đang lấy cớ kiểm soát đám đông để ngăn chặn cử tri thực hiện quyền công dân.