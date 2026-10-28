Bầu cử Israel: Thăm dò sau bỏ phiếu hé lộ thế bế tắc bất ngờ

Một điểm bỏ phiếu ở Tel Aviv ngày 27/10/2026. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Theo các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu do Kênh 11, 12 và 13 công bố tối 27/10, chưa có bên chiến thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử Israel. Tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy cả khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu lẫn khối đối lập tìm cách thay thế ông đều không đạt đa số 61 ghế trong Quốc hội Israel.

Khối đối lập, gồm các đảng Yashar, B’Yachad, Yisrael Beytenu và đảng Dân chủ, được dự báo giành 50-52 ghế, so với khoảng 50 ghế của khối ông Netanyahu. Dường như không bên nào có con đường rõ ràng để thành lập liên minh, dù khối đối lập tuyên bố chiến thắng ngay sau khi kết quả thăm dò được công bố.

Đảng Danh sách chung và đảng Ra’am được dự báo giành tổng cộng 17-18 ghế, mức kỷ lục, có thể khiến các đảng Arab giữ vai trò then chốt trong đàm phán thành lập liên minh. Tuy nhiên, phần lớn lãnh đạo đối lập đã loại trừ khả năng thành lập chính phủ cùng các đảng Arab, ngoại trừ ông Yair Golan của đảng Dân chủ.

Theo các cuộc thăm dò được báo The Jerrusalem Post sáng 28/10 dẫn lại, đảng Likud của ông Netanyahu được dự báo giành 24-25 ghế và tiếp tục là đảng lớn nhất trong Quốc hội khóa tới, trong khi đảng Yashar của ông Gadi Eisenkot dự kiến giành 21-23 ghế.

Phần lớn các cuộc thăm dò gần nhất trước cuộc bỏ phiếu hôm 27/10 cho thấy cả khối của ông Netanyahu lẫn khối đối lập đều không thể đạt đa số 61 ghế.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương, cơ quan theo dõi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các thời điểm cố định trong ngày bầu cử kể từ năm 1973, tỷ lệ cử tri tham gia đã đạt mức cao nhất ít nhất kể từ năm đó.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 22 giờ là 77,7%, tăng 7,1% so với mức ghi nhận trong cuộc bầu cử năm 2022.

Hai đảng cánh hữu nhỏ dao động gần ngưỡng bầu cử là Nhân dân Israel của ông Ofer Winter và The Reservists-Economic của ông Yoaz Hendel đều được dự báo không đạt ngưỡng 3,25% theo yêu cầu. Điều này có thể khiến nỗ lực giành đa số của khối ông Netanyahu thêm khó khăn.

Israel có thể hướng tới chính phủ đoàn kết hay một cuộc bầu cử khác?

Triển vọng thành lập chính phủ đoàn kết có sự tham gia của ông Netanyahu và ông Eisenkot dường như không cao, bởi ông Eisenkot đã bác bỏ việc phục vụ dưới quyền ông Netanyahu, kể cả trong một chính phủ luân phiên. Các lãnh đạo đối lập khác cũng loại trừ khả năng tham gia liên minh do Thủ tướng đương nhiệm dẫn dắt.

Ông Eisenkot kêu gọi người đứng đầu đảng lớn nhất trong khối đối lập trở thành ứng cử viên thủ tướng của khối, dù chưa có thỏa thuận nào về cơ chế này được công bố trong nội bộ phe đối lập.

Các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu cũng làm nổi lên khả năng thành lập một chính phủ thiểu số có thể vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội mà không nắm đa số tuyệt đối 61 ghế. Tuy nhiên, sự phản đối trong nội bộ khối đối lập đối với việc dựa vào các đảng Arab có thể khiến phương án này trở nên phức tạp.

Kết quả chính thức sẽ được xác định sau khi kiểm phiếu

Trong những cuộc bầu cử trước đây, kết quả thăm dò sau bỏ phiếu từng khác với kết quả cuối cùng. Kết quả chính thức sẽ được xác định sau khi việc kiểm phiếu hoàn tất.

Tình trạng bế tắc chính trị cuối cùng có thể dẫn tới một cuộc bầu cử khác, mặc dù các cuộc đàm phán liên minh vẫn có thể đưa tới thỏa thuận giữa các đảng.

Trong khối đối lập, đảng B’Yachad của ông Naftali Bennett được dự báo là đảng lớn thứ ba, giành 12-14 ghế theo các cuộc thăm dò.

Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Liberman dự kiến giành 7-9 ghế, trong khi đảng Dân chủ của ông Yair Golan đạt 9-10 ghế.

Trong khối của ông Netanyahu, đảng Otzma Yehudit của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir được dự báo giành 6-7 ghế, trong khi đảng Religious Zionist Party-Zehut do Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich lãnh đạo dự kiến giành 6 ghế.

Theo các cuộc thăm dò, những đảng Do Thái chính thống cực đoan lớn, hay còn gọi là haredi, dự kiến giành tổng cộng 12-13 ghế, trong đó đảng Shas có 6 ghế và đảng United Torah Judaism (UTJ) giành 6-7 ghế.