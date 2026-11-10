Bầu cử Israel: Phe đối lập đàm phán với các đảng Do Thái siêu chính thống để lập chính phủ mới

Lãnh đạo đảng Yashar Gadi Eisenkot (trái) và lãnh đạo đảng Yisrael Beiteinu Avigdor Lieberman nhất trí đàm phán với các đảng Do Thái siêu chính thống nhằm thành lập chính phủ mới tại Israel. (Nguồn: i24NEWS)

Theo kênh truyền hình Channel 13 của Israel, hai bên nhất trí tận dụng mọi khả năng đàm phán với các đảng Do Thái siêu chính thống trước khi xem xét phương án thành lập chính phủ thiểu số dựa vào sự ủng hộ của các đảng Arab.

Theo đó, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot đề nghị cựu Bộ trưởng Tài chính Avigdor Lieberman hỗ trợ tìm kiếm tiếng nói chung với các lực lượng này.

Đáng chú ý, các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo đảng Yashar và đảng Liên minh Do Thái giáo Torah (UTJ) đã bắt đầu, mở ra khả năng hình thành một liên minh cầm quyền mới.

Động thái trên có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện chính trị Israel.

Trong đó, hai đảng Do Thái siêu chính thống là UTJ và Shas hiện nắm tổng cộng 13 ghế tại Quốc hội, đóng vai trò then chốt trong nỗ lực thành lập chính phủ mới.

Nếu thuyết phục được cả hai lực lượng tham gia liên minh, phe đối lập do ông Gadi Eisenkot dẫn dắt sẽ nâng số ghế từ 48 lên 61, vừa đủ chiếm đa số tại cơ quan lập pháp gồm 120 thành viên.

Tuy nhiên, khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn bỏ ngỏ bởi UTJ và Shas vốn thuộc liên minh của Thủ tướng mãn nhiệm Benjamin Netanyahu.

Trở ngại lớn nhất trong quá trình thương lượng là những bất đồng về chính sách nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng Do Thái siêu chính thống.

Trong khi các đảng đại diện cộng đồng này kiên quyết duy trì cơ chế miễn nhập ngũ, những lực lượng thuộc phe đối lập lại chủ trương mở rộng diện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Dù bày tỏ sẵn sàng nhượng bộ nhằm thành lập chính phủ không có Thủ tướng Netanyahu, cựu Bộ trưởng Tài chính Avigdor Lieberman khẳng định không từ bỏ nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với tất cả công dân.

Nếu đàm phán không đạt kết quả, cựu Tổng Tham mưu trưởng Eisenkot vẫn có thể lựa chọn thành lập chính phủ thiểu số với sự hậu thuẫn từ các đảng Arab, qua đó tập hợp được sự ủng hộ của 67 nghị sĩ.

Dẫu vậy, phương án này vấp phải sự phản đối của lãnh đạo đảng Yisrael Beiteinu do ông không muốn một chính phủ phụ thuộc vào sự ủng hộ của các lực lượng Arab.

(theo Anadolu)