Bầu cử Israel năm 2026: Khi nào biết kết quả và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Thời điểm đóng cửa các điểm bỏ phiếu

Một điểm bỏ phiếu ở Tel Aviv ngày 27/10/2026. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng giờ địa phương (12 giờ Việt Nam) ngày 27/10 và đóng cửa lúc 22 giờ (3 giờ sáng 28/10).

Khoảng 7,3 triệu người Israel đủ điều kiện bỏ phiếu, trong đó có 1,2 triệu công dân Israel gốc Palestine. Người Israel sinh sống ở nước ngoài không thể bỏ phiếu do nước này không tổ chức bỏ phiếu vắng mặt trên diện rộng, đồng nghĩa với việc cử tri phải có mặt trực tiếp tại Israel trong ngày bầu cử.

Các nhà ngoại giao và đại diện nhà nước là trường hợp ngoại lệ. Họ được bỏ phiếu tại các cơ quan đại diện của Israel ở nước ngoài vào ngày 20/10.

Thời điểm công bố kết quả bầu cử

Các kênh truyền hình sẽ phát sóng kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu khi cuộc bầu cử kết thúc. Những dấu hiệu đầu tiên về kết quả có thể xuất hiện chỉ vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, nhưng có thể phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới xác định được kết quả rõ ràng.

Kết quả cũng sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang web của Ủy ban Bầu cử Trung ương sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Dù bức tranh tổng thể về kết quả bầu cử có thể sớm được xác định, nhưng quá trình này có thể kéo dài hơn nhiều nếu không có đảng phái hoặc liên minh nào giành được đa số.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng dự kiến có vào ngày 30/10, còn kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố theo quy định một tuần sau cuộc bầu cử, vào ngày 4/11.

Hệ thống bầu cử của Israel

Một cặp vợ chồng cao tuổi đến điểm bỏ phiếu tại Tel Aviv trong ngày bầu cử Israel 27/10/2026. Ảnh: Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Theo hệ thống đại diện tỷ lệ, cử tri Israel bỏ phiếu cho một đảng duy nhất, thay vì cho từng ứng cử viên.

Số ghế mà một đảng giành được tại Quốc hội (Knesset) phụ thuộc vào tỷ lệ phiếu bầu đảng đó nhận được. Ví dụ, nếu đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được 50% tổng số phiếu trên toàn quốc, đảng này sẽ chiếm 50% trong tổng số 120 ghế tại Knesset.

Để giành đa số, một đảng hoặc liên minh cần có ít nhất 61 trong tổng số 120 ghế.

Một đảng phải giành được ít nhất 3,25% tổng số phiếu trên toàn quốc mới đủ điều kiện có ghế tại Knesset.

Khoảng một chục đảng có khả năng vượt qua ngưỡng này. Vì vậy, quá trình kiểm phiếu cuối cùng và phân bổ số ghế sẽ cần thêm thời gian.

Lựa chọn thủ tướng tiếp theo

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Tổng thống Isaac Herzog sẽ tham vấn lãnh đạo các đảng về ứng cử viên mà họ muốn đề cử làm thủ tướng, sau đó chỉ định người mà ông cho là có khả năng thành lập chính phủ cao nhất.

Người được chỉ định có tối đa 42 ngày để thành lập chính phủ. Cho đến nay, chưa có đảng đơn lẻ nào ở Israel giành được đa số tuyệt đối, do đó các chính phủ đều được thành lập thông qua liên minh giữa nhiều đảng. Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ thường kéo dài nhiều tuần.

Trường hợp không thể thành lập chính phủ

Nếu không thể thành lập chính phủ mới, nội các hiện tại do ông Netanyahu đứng đầu sẽ tiếp tục điều hành đất nước với tư cách chính phủ lâm thời.

Tuy nhiên, trước khi đi đến tình huống đó, bên giành được nhiều phiếu nhất sẽ có một số phương án để tập hợp ủng hộ từ các đảng nhỏ hơn, trong đó có thành lập chính phủ thiểu số hoặc hợp tác với một lãnh đạo chính trị khác theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực, luân phiên giữ chức thủ tướng.

Nếu mọi cuộc đàm phán đều thất bại và không bên nào có thể tập hợp đủ sự ủng hộ để thành lập một chính phủ khả thi, Israel sẽ phải tổ chức bầu cử mới.

Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử lần này không chỉ phản ánh tương quan lực lượng giữa các đảng mà còn cho thấy mức độ ủng hộ dành cho ông Netanyahu sau nhiều năm cầm quyền. Khả năng hình thành liên minh đa số sẽ là yếu tố then chốt quyết định định hướng chính trị và hoạt động điều hành của chính phủ Israel trong thời gian tới.