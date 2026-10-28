Bầu cử Israel: Khối của ông Netanyahu dẫn trước, Tổng thống Trump khẳng định góp công

Khối của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện đang dẫn trước. (Nguồn: DPA)

Ngày 28/10, theo truyền thông Israel đưa tin, Liên minh đối lập do cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot dẫn đầu được dự báo giành 48 ghế, trong khi các đảng chủ yếu đại diện cho cử tri Arab có thể giành 16 ghế còn lại.

Báo Yedioth Ahronoth dẫn số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel cho biết, chưa khối nào đạt ngưỡng 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Quốc hội. Với 15 ghế, các đảng Arab có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành lập chính phủ.

Trong số các đảng riêng lẻ, đảng Likud của ông Netanyahu dự kiến giành 27 ghế, dẫn đầu, tiếp theo là Yashar của ông Eisenkot với 21 ghế. Liên minh Together và danh sách chung chủ yếu gồm các đảng Arab mỗi bên được dự báo giành 11 ghế.

Đảng Dân chủ và Liên minh Do Thái giáo Thống nhất mỗi đảng có thể giành 9 ghế; Yisrael Beiteinu được dự báo có 8 ghế; Shas và Otzma Yehudit mỗi đảng 7 ghế; Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái giáo 6 ghế và Danh sách Arab Thống nhất (Ra’am) 4 ghế.

Quá trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục, kết quả chính thức dự kiến được công bố ngày 4/11. Cuộc bầu cử Quốc hội năm nay của Israel ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 77,7%, mức cao nhất kể từ năm 1999, theo các quan chức bầu cử Israel.

Trong khi các bên tìm cách tập hợp đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ mới, lãnh đạo đảng Yisrael Beiteinu, ông Avigdor Liberman, kêu gọi các nghị sĩ Likud nổi dậy chống lại ông Netanyahu. Theo Kênh 12 của Israel, ông Liberman cáo buộc Thủ tướng đã “phá hủy phe dân tộc” và tuyên bố ông Netanyahu cần rời khỏi chính trường.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh các đảng đối lập có thể cân nhắc thành lập chính phủ thiểu số với sự ủng hộ của các nghị sĩ Arab. Nếu nhận được sự ủng hộ của các đảng Arab, khối đối lập có thể đạt 64 ghế. Ông Liberman phản đối phương án đó và được cho là muốn thu hút các nghị sĩ Likud có khuynh hướng trung hữu rời xa ông Netanyahu, qua đó giúp khối của ông Eisenkot giành đa số mà không cần sự hậu thuẫn của các đảng Arab.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc ông công khai ủng hộ ông Netanyahu giúp ích đáng kể khiến khối ủng hộ Thủ tướng Israel đạt kết quả tốt hơn dự kiến.

Hôm 25/10, ông Trump tuyên bố “hoàn toàn và hết lòng ủng hộ” ông Netanyahu trong bối cảnh vị thủ tướng đối mặt với sức ép chính trị liên quan đến vấn đề an ninh, tình hình Gaza và vị thế quốc tế của Israel.