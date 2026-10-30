Bầu cử Israel: Hoàn tất kiểm phiếu, khối của Thủ tướng Netanyahu không giành đủ đa số

Israel đã hoàn tất kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 27/10. (Nguồn: Anadolu)

Theo kết quả được báo Ynet công bố ngày 29/10, khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành 53 ghế, các đảng đối lập có 48 ghế, trong khi các đảng Arab giành tổng cộng 19 ghế.

Ủy ban cho biết đã kiểm xong các phiếu đặc biệt, còn gọi là phiếu phong bì kép, nhưng sẽ công bố kết quả cuối cùng sau. Tổng cộng 5.589.836 phiếu từ 12.644 điểm bỏ phiếu đã được nhập vào hệ thống, trong đó có 5.564.764 phiếu hợp lệ và 25.072 phiếu không hợp lệ.

Phiếu đặc biệt bao gồm phiếu của quân nhân, tù nhân, nhà ngoại giao và cử tri đang nằm viện, những người không thể bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu thông thường.

Tổng số ghế của ba khối chính trị không thay đổi so với kết quả công bố hôm 28/10, dù số ghế của một số đảng riêng lẻ có điều chỉnh sau khi kiểm phiếu đặc biệt. Đảng Likud của ông Netanyahu tăng từ 26 lên 27 ghế, trong khi đảng Shas theo Do Thái giáo cực đoan giảm từ 7 xuống 6 ghế.

Khối của Thủ tướng Netanyahu gồm đảng Likud cùng các đảng cực hữu và chính thống Do Thái liên minh với đảng này. Trong khi đó, khối đối lập do cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot dẫn dắt, với sự tham gia của đảng Yashar của ông, liên minh Together của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, đảng Yesh Atid của ông Yair Lapid, đảng Dân chủ của ông Yair Golan và đảng Yisrael Beiteinu của ông Avigdor Lieberman.

Không khối nào giành được 61 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Quốc hội Israel gồm 120 thành viên. Trong nhóm các đảng Arab, đảng Danh sách Arab Thống nhất (Ra’am) tăng thêm 1 ghế, lên 8 ghế, còn Liên danh chung (Joint List) giảm 1 ghế, còn 11 ghế. Hai đảng này có thể giữ vai trò đáng kể trong các cuộc thương lượng thành lập chính phủ tiếp theo.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 77,7%, mức cao nhất kể từ năm 1999. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 4/11. Sau đó, Tổng thống Isaac Herzog sẽ tham vấn các đảng phái trong Quốc hội trước khi giao cho một nghị sĩ nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Quốc hội khóa mới dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/11.