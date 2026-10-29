Bầu cử Israel hiện đang bất phân thắng bại

Truyền thông Israel đêm 27/10 công bố kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu, cho thấy cuộc bầu cử quốc hội đang rơi vào thế giằng co. Theo Channel 11 và Channel 13, liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và phe đối lập do ông Gadi Eisenkot dẫn dắt đều được dự báo giành 51 ghế.

Trong khi đó, Channel 12 dự báo phe đối lập có 52-53 ghế, còn liên minh cầm quyền đạt 50 ghế.

Đảng Likud của ông Netanyahu được dự báo giành 24-25 ghế, trở thành đảng có nhiều nghị sĩ nhất.

Tuy nhiên, quốc hội Israel có 120 ghế, đồng nghĩa một phe cần ít nhất 61 ghế để đạt đa số. Kết quả thăm dò vì vậy chưa giúp bên nào nắm chắc khả năng thành lập chính phủ.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Israel kể từ cuộc tấn công do Hamas tiến hành ngày 7/10/2023, sự kiện gây chấn động đất nước và dẫn tới chiến tranh tại Gaza cùng những cuộc đối đầu trên nhiều mặt trận trong khu vực.

Ông Eisenkot, 66 tuổi, là cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Israel và đại diện khuynh hướng trung hữu.

Ông cho rằng kết quả thăm dò phản ánh sự mất niềm tin của cử tri đối với ông Netanyahu, đồng thời nhấn mạnh chính phủ phải chịu trách nhiệm về thất bại an ninh ngày 7/10.

Cựu Thủ tướng Yair Lapid, đồng minh của ông Eisenkot, gọi kết quả này là "thất bại nặng nề" đối với ông Netanyahu.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Gideon Saar, đồng minh của Thủ tướng, cho rằng phe đối lập tuyên bố chiến thắng quá sớm.

Tỷ lệ cử tri đi bầu được ước tính đạt 77,7-78%, mức cao nhất kể từ năm 1999. Đáng chú ý, các đảng đại diện cộng đồng Arab được dự báo giành 17-18 ghế, mức kỷ lục. Tỷ lệ đi bầu trong nhóm cử tri Arab tăng từ 53% năm 2022 lên hơn 78%.

Dù vậy, việc tập hợp đủ nghị sĩ vẫn là thách thức với phe đối lập. Ông Eisenkot từng tuyên bố không thành lập chính phủ cùng các đảng Arab, trong khi ông Mansour Abbas, lãnh đạo đảng Ra'am, để ngỏ khả năng hợp tác.

Các nghị sĩ Arab có thể ủng hộ chính phủ thiểu số trong một số cuộc bỏ phiếu mà không tham gia liên minh, nhưng phương án này khó bảo đảm sự ổn định lâu dài.

Ông Netanyahu cũng phát tín hiệu sẵn sàng thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, song vấp phải sự phản đối của chính trị gia cực hữu Itamar Ben Gvir.

Quá trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra, vì vậy kết quả thăm dò chưa phản ánh kết quả cuối cùng. Israel có thể phải trải qua các cuộc đàm phán liên minh kéo dài nếu không phe nào giành được đa số.