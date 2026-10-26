Bầu cử Israel: Hé lộ sức ép với Thủ tướng Netanyahu khi nỗ lực vận động Tổng thống Trump

Biển quảng cáo tranh cử của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Thanh Bình/PV TTXVN tại Tel Aviv

Tuy nhiên, một số nguồn tin Mỹ nhận định động thái này cho thấy sức ép chính trị ngày càng lớn đối với nhà lãnh đạo Israel, trong khi chính quyền Washington phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác với bất kỳ chính phủ nào được thành lập sau bầu cử.

Hai nguồn tin Mỹ xác nhận với báo The Jerusalem Post rằng ông Trump đang chịu sức ép đáng kể từ chính ông Netanyahu và một số người ủng hộ Thủ tướng Israel trong nhóm thân cận của Tổng thống Mỹ, nhằm tạo thêm động lực chính trị cho đảng Likud trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử.

Theo các nguồn tin, một số nhân vật gần gũi với ông Trump liên tục đề cập đến ông Netanyahu và cuộc bầu cử Israel trong các cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ, đồng thời tìm cách thúc đẩy ông tiếp tục công khai thể hiện sự ủng hộ đối với Thủ tướng Israel.

Những người am hiểu dư luận Israel nhận định mức độ vận động của ông Netanyahu để tìm kiếm sự hậu thuẫn từ Washington là điều hiếm thấy. Một nguồn tin Mỹ cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy ông Netanyahu như vậy trước đây. Ông ấy đang cho thấy những dấu hiệu tuyệt vọng về chính trị”.

Trong khi ông Netanyahu tìm cách tranh thủ thêm sự ủng hộ của Tổng thống Trump, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington duy trì liên lạc với nhiều lực lượng và nhân vật trong chính trường Israel, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác với chính phủ được thành lập sau cuộc bầu cử.

Quan chức này nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với chính phủ Israel mới trên cơ sở các ưu tiên chung. Ông cũng khẳng định bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng vẫn là một ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump.

Những phát biểu trên cho thấy Washington đang chuẩn bị cho khả năng Israel có ban lãnh đạo mới, đồng thời duy trì các kênh ngoại giao với nhiều bên, bất kể kết quả bầu cử.

Theo thông tin do trang Axios công bố ngày 25/10, ông Netanyahu đã hai lần điện đàm với ông Trump trong vòng 3 ngày và đề nghị Tổng thống Mỹ đưa ra thêm các tuyên bố ủng hộ. Thậm chí, nhà lãnh đạo Israel được cho là đã gợi ý nội dung phát biểu và đề xuất để ông Trump trả lời phỏng vấn báo chí Israel nhằm nhắc lại sự hậu thuẫn dành cho mình.

Tuần trước, sau nhiều tháng không công khai ủng hộ rõ ràng một ứng cử viên, ông Trump đã đăng thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố “hoàn toàn và tuyệt đối ủng hộ” ông Netanyahu, đồng thời ca ngợi nhà lãnh đạo Israel là một thủ tướng “chiến binh vĩ đại” và đối tác chủ chốt trong cuộc đối đầu với Iran.

Ông Trump cũng cảnh báo việc Israel lựa chọn một nhà lãnh đạo khác có thể ảnh hưởng đến quan hệ với Mỹ. Tổng thống Mỹ viết rằng nếu Israel có “nhà lãnh đạo sai lầm”, tức bất kỳ ai ngoài ông Netanyahu, Washington sẽ phải tự mình đảm nhận nhiệm vụ đối phó với Iran, điều mà ông không muốn làm.

Mặc dù ông Trump công khai hậu thuẫn Thủ tướng Israel, nhưng không phải tất cả quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đều có quan điểm tương tự.

Phó Tổng thống JD Vance tuần trước tuyên bố không có ý định ủng hộ ông Netanyahu hay can thiệp vào cuộc bầu cử Israel. Ông nhấn mạnh mình không công kích cũng không ủng hộ Thủ tướng Israel, đồng thời cho rằng sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump mới là yếu tố quan trọng nhất.

Một số cố vấn cấp cao của ông Trump thậm chí cho rằng việc Israel có chính phủ mới có thể tạo thuận lợi hơn cho các sáng kiến ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông.

Các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là không hài lòng với những khó khăn trong quá trình triển khai kế hoạch của ông Trump đối với Gaza. Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Tom Barrack bày tỏ quan ngại về một số hành động của Israel tại Syria. Một số quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng Israel cần đóng góp nhiều hơn vào việc củng cố chính quyền Liban và kiềm chế bạo lực của người định cư tại Bờ Tây.

Bên ngoài chính quyền Mỹ, nhà đầu tư người Mỹ gốc Do Thái Bill Ackman ngày 25/10 kêu gọi thành lập chính phủ Israel không có sự tham gia của hai bộ trưởng cực hữu Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich. Theo ông Ackman, sự hiện diện của hai nhân vật này đã gây tổn hại đáng kể đến hình ảnh quốc tế của Israel. Một chính phủ không có họ có thể giúp khôi phục uy tín của Israel, mở rộng các thỏa thuận Abraham và cải thiện quan hệ với cả hai đảng lớn tại Mỹ.

Từ góc nhìn của Nhà Trắng, cuộc bầu cử Israel không chỉ quyết định ai sẽ giữ chức thủ tướng mà còn có thể ảnh hưởng đến các sáng kiến của Mỹ tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc đối đầu với Iran, kế hoạch tái thiết và phi quân sự hóa Gaza, cũng như khả năng mở rộng các thỏa thuận Abraham.

Theo các cuộc thăm dò cuối cùng trước bầu cử, đảng của ông Gadi Eisenkot được dự báo giành trung bình 23 ghế tại Quốc hội, trong khi đảng Likud của ông Netanyahu có khoảng 20 ghế, giảm tới 12 ghế so với 32 ghế hiện nắm giữ.

Trong bối cảnh đó, ông Netanyahu tiếp tục tìm cách tận dụng sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ trong giai đoạn cuối chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, bất kể ai chiến thắng, Chính phủ Israel tiếp theo đều có động lực duy trì quan hệ tốt với Washington, trong khi Mỹ vẫn sẽ theo đuổi các mục tiêu chiến lược tại Trung Đông.