Bầu cử Israel gần hoàn tất kiểm phiếu, chưa phe nào giành đa số

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và lãnh đạo phe đối lập Gadi Eisenkot trong cuộc đua thành lập chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10. Ảnh minh họa: AI

Dữ liệu kiểm phiếu được cập nhật lúc 6h56 ngày 29-10 (giờ Israel), khi 98,82% số phiếu đã được kiểm, cho thấy liên minh do đảng Likud của ông Netanyahu dẫn đầu dự kiến giành 53 ghế.

Liên minh đối lập do ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar và cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, đứng đầu dự kiến giành 48 ghế, trong khi các đảng đại diện cộng đồng người Ả Rập tại Israel có thể giành 19 ghế.

Với tương quan này, liên minh của ông Netanyahu còn thiếu 8 ghế để đạt đa số, trong khi khối đối lập thiếu 13 ghế. Kết quả chưa chính thức khiến quá trình thương lượng giữa các chính đảng trở thành yếu tố quyết định việc thành lập chính phủ mới.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu kêu gọi thành lập một chính phủ quốc gia cánh hữu vững mạnh. Ông nhấn mạnh những thành tựu quân sự của Israel và đề cập khả năng tiếp tục phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đối phó Iran.

Trong khi đó, ông Gadi Eisenkot cảnh báo nguy cơ các vấn đề an ninh bị sử dụng cho mục đích chính trị. Ông cũng thừa nhận ông Netanyahu sẽ tiếp tục điều hành chính phủ trong thời gian các bên đàm phán thành lập liên minh mới.

Với tổng cộng 19 ghế dự kiến, các đảng đại diện cộng đồng người Ả Rập có thể giữ vai trò quan trọng trong quá trình thương lượng. Tuy nhiên, khả năng hợp tác với khối đối lập của ông Eisenkot vẫn gặp trở ngại do khác biệt quan điểm giữa các chính đảng, đặc biệt về những vấn đề liên quan đến an ninh và chính sách đối với người Palestine.

Những bất định sau bầu cử cũng tác động đến thị trường tài chính Israel. Trong phiên giao dịch ngày 28-10, đồng shekel suy yếu so với đô la Mỹ, trong khi thị trường chứng khoán Tel Aviv giảm điểm giữa những lo ngại về triển vọng thành lập chính phủ.

Cuộc bầu cử lần này ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khoảng 77,7%, cao nhất trong hơn hai thập kỷ. Khi quá trình kiểm phiếu sắp hoàn tất nhưng chưa liên minh nào giành được đa số, Israel có thể phải trải qua nhiều tuần thương lượng chính trị. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận, nước này có nguy cơ tiếp tục được điều hành bởi chính phủ tạm quyền và phải tổ chức một cuộc bầu cử mới.