Bầu cử Israel: Cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội chiếm ưu thế trong cuộc đua lập chính phủ

Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ công bố nghị sĩ được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới vào ngày 8/11. (Nguồn: Ahram Online)

Trong thông điệp video do hãng tin Ynet của Israel đăng tải, Tổng thống Herzog cho hay các đảng có đại diện tại Quốc hội (Knesset), với tổng cộng 67 ghế, đã đề cử cựu Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel (IDF) Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, đảm nhận trọng trách thành lập chính phủ.

Trong khi đó, các đảng nắm giữ 46 ghế bày tỏ sự ủng hộ đối với đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud.

Nhận định về kết quả tham vấn, nhà lãnh đạo Israel cho rằng, tương quan ủng hộ ban đầu có vẻ đã tương đối rõ ràng.

Tuy nhiên, triển vọng thành lập chính phủ vẫn còn bỏ ngỏ do những bất đồng giữa các khối chính trị, cũng như những mâu thuẫn ngay trong nội bộ từng phe.

Trước tình hình đó, Tổng thống Herzog cho biết sẽ tiếp tục gặp riêng lãnh đạo các đảng để đánh giá khả năng tập hợp đủ sự ủng hộ cho một liên minh cầm quyền.

Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quá trình thành lập một chính phủ ổn định.

Trước đó, Israel tổ chức bầu cử quốc hội ngày 27/10, nhưng không phe phái nào giành được đa số tuyệt đối.

Cả liên minh của Thủ tướng Netanyahu và các đảng đối lập đều chưa có đủ số ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ.

Theo luật pháp Israel, Tổng thống có trách nhiệm giao cho một nghị sĩ nhiệm vụ thành lập chính phủ sau khi tham vấn các đảng phái có đại diện tại Quốc hội.

(theo Anadolu)