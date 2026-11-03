Bầu cử Israel: Bốn đảng đối lập thống nhất ủng hộ ông G. Eisenkot thành lập chính phủ mới

Theo The Jerusalem Post, ngày 2-11, Chủ tịch Đảng Dân chủ Yair Golan tuyên bố sẽ đề cử ông Eisenkot giữ chức Thủ tướng trong chính phủ tiếp theo. Với quyết định này, ông Golan là lãnh đạo cuối cùng trong nhóm bốn đảng đối lập công khai ủng hộ ứng cử viên Eisenkot. Trước đó, Chủ tịch Đảng B’Yachad Naftali Bennett đã đưa ra quyết định tương tự ngày 1-11, trong khi Chủ tịch Đảng Yisrael Beytenu Avigdor Lieberman công bố lập trường ủng hộ trong ngày 2-11.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực phối hợp của phe đối lập sau cuộc bầu cử Quốc hội (Knesset) ngày 27-10 vừa qua, dù các đảng vẫn phải giải quyết những bất đồng về phương án tập hợp lực lượng và thành lập liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Israel Netanyahu và vợ. Ảnh: AP

Việc cả 4 đảng thống nhất ủng hộ ông Eisenkot giúp khối đối lập thể hiện lập trường chung về nhân sự lãnh đạo chính phủ mới. Tuy nhiên, thách thức lớn đối với phe đối lập là tìm kiếm đủ sự ủng hộ tại Quốc hội để thành lập liên minh cầm quyền. Hai đảng Arab giành tổng cộng 19 ghế trong Quốc hội mới đã tuyên bố ủng hộ đề cử ông Eisenkot. Trong khi đó, khả năng thành lập chính phủ thiểu số với sự hậu thuẫn của các đảng Arab vẫn gây tranh cãi, đặc biệt là với ông Lieberman - người lâu nay phản đối phương án này.

Theo quy định của Israel, Tổng thống Isaac Herzog sẽ tham vấn đại diện các đảng có ghế tại Quốc hội trước khi quyết định giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho một nghị sĩ được đánh giá có khả năng tập hợp sự ủng hộ. Việc được giao nhiệm vụ không đồng nghĩa với việc chắc chắn trở thành Thủ tướng, bởi chính phủ mới vẫn cần giành được sự tín nhiệm của Quốc hội.

Trong khi đó, theo The Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2-11 tuyên bố đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm thành lập một chính phủ liên minh rộng rãi do ông lãnh đạo, bất chấp việc liên minh cánh hữu ủng hộ ông không giành được đa số ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử vừa qua.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Netanyahu cho biết, các cuộc tiếp xúc nhằm thành lập một “chính phủ đoàn kết quốc gia rộng rãi” đã được triển khai từ ngày 1-11. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định mục tiêu là xây dựng chính phủ với sự tham gia của các đối tác hiện tại và những đảng khác sẵn sàng hợp tác.

Ông Netanyahu cũng bác bỏ khả năng thành lập chính phủ phụ thuộc vào sự ủng hộ của hai lực lượng chính trị Arab là Ra’am và Liên danh Arab, đồng thời cáo buộc các đảng này ủng hộ khủng bố và không thừa nhận sự tồn tại của Nhà nước Do Thái. Đây là những cáo buộc do ông Netanyahu đưa ra.

Theo kết quả bầu cử, Likud giành 27 ghế, trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội 120 ghế. Tuy nhiên, toàn bộ khối ủng hộ ông Netanyahu chỉ giành được 53 ghế, không đủ đa số tối thiểu 61 ghế để tự thành lập chính phủ. Trong khi đó, 67 ghế còn lại thuộc về các đảng do chính trị gia Do Thái lãnh đạo với tổng cộng 48 ghế và các đảng Arab với 19 ghế.

Triển vọng thành lập chính phủ mới của ông Netanyahu tiếp tục đối mặt với trở ngại khi cả bốn đảng đối lập gồm Yashar, B’Yachad, Dân chủ và Yisrael Beytenu đều tuyên bố không tham gia bất kỳ chính phủ nào do ông đứng đầu.