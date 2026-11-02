Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Tranh chấp pháp lý, tăng giám sát minh bạch

Bất đồng phiếu bầu

Theo tờ New York Times, ngày 1-11, Thống đốc California Gavin Newsom gửi thư cảnh báo tới các thẩm phán liên bang về khả năng chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm cách xin lệnh khám xét nhằm thu giữ phiếu bầu và toàn bộ tài liệu bầu cử trước khi tiểu bang hoàn tất việc xác nhận kết quả.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ tại TP Chattanooga, bang Tennessee. Ảnh: XINHUA

Động thái diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ và chính quyền bang California liên tục bất đồng về danh sách hơn 20.000 người bị nghi ngờ không có quốc tịch Mỹ nhưng vẫn đăng ký tham gia bỏ phiếu.

Trong khi bang California khẳng định dữ liệu liên bang thiếu độ tin cậy và có nguy cơ xâm phạm quyền bỏ phiếu hợp pháp của công dân, Bộ Tư pháp Mỹ lại nhấn mạnh đây là bước bắt buộc để bảo vệ cuộc bầu cử. Cơ quan chức năng ghi nhận hiện chưa có bằng chứng về việc chính quyền liên bang chính thức nộp yêu cầu thu giữ phiếu bầu.

Cùng thời điểm, tại bang Alaska, chính quyền liên bang tiếp tục đẩy mạnh điều tra hình sự nhằm ngăn việc xác nhận kết quả bầu cử trong trường hợp ứng viên Cộng hòa thất bại trong cuộc đua vào Thượng viện với cách biệt sít sao.

Đơn kiện dẫn lại thông tin từ tờ New York Times, theo đó đảng Dân chủ bị cáo buộc đã vận động một ứng viên khác trùng tên với nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử nhằm phân tán phiếu bầu.

Cuộc đua tại Alaska được xem là quan trọng đối với hy vọng giành quyền kiểm soát Thượng viện của đảng Dân chủ trong ngày bỏ phiếu 3-11. Kết quả của 35 cuộc đua Thượng viện, cùng toàn bộ 435 ghế Hạ viện, sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có giữ được thế đa số tại Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump hay không.

Tăng giám sát

Nhằm hạn chế thông tin sai lệch trong quá trình kiểm phiếu, chính quyền thành phố Detroit, bang Michigan, có kế hoạch cho phép báo chí trực tiếp chứng kiến quá trình vận chuyển phiếu bầu trong đêm bầu cử, từ các điểm tiếp nhận về trung tâm kiểm phiếu tập trung Huntington Place.

Michigan hiện là một trong những điểm nóng có cuộc đua Thượng viện mang tính quyết định. Các bang chiến trường như Arizona, Georgia và North Carolina cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát.

Tại California và New York, cơ quan chức năng liên tục phải phát đi thông báo đính chính, bao gồm những hiểu lầm về sắp xếp danh sách ứng cử viên.

Mối đe dọa từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang là thách thức lớn cho cơ quan an ninh. Các cảnh báo về thủ đoạn sử dụng email, tin nhắn và hình ảnh giả mạo (deepfake) nhằm đánh cắp dữ liệu hoặc gây nhiễu thông tin được phát liên tục.

Ví dụ, chatbot Gemini 3.6 Flash của hãng công nghệ Google đã đưa ra hạn chót trễ hơn 1 tuần so với thực tế để đăng ký phiếu bầu qua bưu điện tại bang Pennsylvania.

Tương tự, chatbot Claude của công ty AI Anthropic của Mỹ từng trích dẫn sai hồ sơ cá nhân của ứng viên Hạ viện hay gán phát ngôn sai lệch cho các quan chức từ những nguồn thiếu kiểm chứng.

Theo kênh France 24, nghiên cứu mới từ Forum AI, công ty khởi nghiệp chuyên đánh giá các mô hình AI tại Mỹ, cho biết gần 40% câu trả lời của các chatbot liên quan đến bầu cử chứa ít nhất một thông tin sai sự thật. Thử nghiệm trên 8 mô hình AI hàng đầu cho thấy các công cụ này thường xuyên trả lời sai về quy trình và thủ tục hành chính.