Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Đảng Dân chủ định hình chương trình nghị sự

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở New York, Mỹ, ngày 3/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries (bang New York) ngày 4/11 (giờ địa phương) tuyên bố rằng đảng Dân chủ đã giành được “một cơn sóng thần ủng hộ của người dân Mỹ," đồng thời đưa ra những định hướng khái quát về những việc đảng Dân chủ khi nắm thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện sẽ theo đuổi.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng nhóm lãnh đạo đảng khi đề cập đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Jeffries nói rằng “đây không đơn thuần là một làn sóng xanh, mà là một cơn sóng thần của nước Mỹ."

Theo ông, người dân Mỹ đã lựa chọn các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Hạ viện vì họ muốn chứng kiến một sự thay đổi mạnh mẽ về đường hướng, và đó chính xác là điều mà các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Hạ viện sẽ mang lại.

Ông Jeffries cho biết những ưu tiên ban đầu của đảng Dân chủ bao gồm đảo ngược các biện pháp cắt giảm chương trình chương trình bảo hiểm y tế công cộng Medicaid, gia hạn các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan đến Iran và đảo ngược các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, ông cho biết nhóm nghị sỹ đảng Dân chủ sẽ xây dựng các kế hoạch chi tiết hơn trong những tuần tới thông qua các nhóm công tác được thành lập hồi đầu năm nay.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ nhiều lần nhấn mạnh khả năng chi trả là “kim chỉ nam” trong định hướng chính sách của đảng, nhưng không nêu cụ thể những biện pháp mà họ sẽ theo đuổi nhằm giảm chi phí sinh hoạt.

Ông Jeffries - người đang đứng trước cơ hội lịch sử trở thành người da màu đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện khi Quốc hội Mỹ khóa 120 chính thức hoạt động vào tháng 1/2027 - cũng không đưa ra nhiều chi tiết về cách thức ông sẽ hợp tác với Tổng thống Donald Trump.

Ông cho biết cả ông lẫn lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ, bang New York) đều chưa nhận được liên lạc từ ông Trump kể từ sau cuộc bầu cử, nhưng nói thêm rằng đảng Dân chủ sẽ tìm kiếm những điểm đồng thuận ở những lĩnh vực có thể.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết các nghị sỹ đảng Dân chủ đã tìm cách liên lạc với ông kể từ sau cuộc bầu cử hôm 3/11.

Ông Trump nói với các phóng viên hôm 4/11 tại công trường xây dựng phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng rằng “họ đã gọi điện, và họ muốn trao đổi về một số vấn đề, điều đó hoàn toàn bình thường." Tổng thống Trump từ chối tiết lộ những nghị sỹ đảng Dân chủ nào đã gọi cho ông.

Cùng ngày, ông chủ Nhà Trắng đã bác bỏ những đồn đoán về khả năng thay thế Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, ngay cả khi thừa nhận rằng những tác động của cuộc chiến với Iran đối với giá cả là một trong những nguyên nhân góp phần khiến đảng Cộng hòa chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo ông, Bộ trưởng Hegseth “đang làm rất tốt công việc của mình” và ông chưa nghe thấy những đồn đoán cho rằng ông Hegseth có thể đảm nhiệm ghế Thượng nghị sỹ tại bang Tennessee - vị trí sẽ bị bỏ trống sau khi Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (đảng Cộng hòa) giành chiến thắng trong cuộc đua vào chức thống đốc bang này.

Theo dự báo của các hãng truyền thông Mỹ, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát ít nhất 54/100 ghế tại Thượng viện, trong khi kết quả của hai cuộc đua tại bang Mississippi và Alaska vẫn chưa được xác định.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ đã giành thêm hơn 24 ghế từ tay đảng Cộng hòa và đang trên đà đạt được đa số lớn nhất kể từ năm 2009./.