Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Tương quan hai đảng trong cuộc đua

Tiền lệ

Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35/100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Theo báo The Guardian (Anh), đảng Dân chủ kỳ vọng sẽ giành được chiến thắng ở cả Thượng viện và Hạ viện.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận do báo New York Times và Đại học Siena (Mỹ) công bố ngày 1-11 cho thấy các ứng cử viên Dân chủ đang dẫn trước ở 5 trong số 7 cuộc tranh cử ở các bang quan trọng, gồm Texas và Kansas, nơi cử tri chưa từng bầu cho ứng viên đảng Dân chủ nào vào Thượng viện kể từ năm 1988 và 1932.

Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại thành phố Detroit, Michigan ngày 2-11. Ảnh: EPA

Hy vọng của đảng Dân chủ phần nào được củng cố bởi xu hướng gần như đã trở thành quy luật là đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế trong bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo trang tin Huffpost (Mỹ), trong 40 năm qua, chỉ có 2 ngoại lệ. Đó là năm 1998 dưới thời Tổng thống Bill Clinton, đảng Dân chủ tăng 5 ghế tại Hạ viện nhưng vẫn chưa giành được đa số; và năm 2002 dưới thời Tổng thống George W. Bush, đảng Cộng hòa tăng 8 ghế Hạ viện, một ghế tại Thượng viện.

Tuy nhiên, hai ngoại lệ này đều có hoàn cảnh cụ thể. Đảng Dân chủ dưới thời Tổng thống Bill Clinton được ủng hộ nhờ vào bối cảnh kinh tế đặc biệt thuận lợi; còn sự ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống George W. Bush tăng đáng kể sau vụ khủng bố 11-9-2001.

Thống kê trong lịch sử cho thấy kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ thường gắn với tỷ lệ ủng hộ tổng thống đương nhiệm. Theo báo Le Monde (Pháp), tính đến ngày 30-10, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump là 37%, thấp hơn mức 43% trong nhiệm kỳ đầu tiên và mức 40% của cựu Tổng thống Joe Biden sau hai năm cầm quyền.

Mô hình dự báo

Giành lại quyền kiểm soát Thượng viện là mục tiêu quan trọng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 3-11. Nhiệm vụ này khó hơn so với tại Hạ viện vì Thượng viện chỉ bầu lại 1/3 số ghế sau mỗi hai năm.

Các cử tri đi bỏ phiếu sớm ở thành phố East Point, bang Georgia, Mỹ, ngày 13-10. Ảnh: BLOOMBERG

Theo Huffpost, năm 2018 và 2022, các đảng của tổng thống đương nhiệm đều củng cố đa số tại Thượng viện. Đảng Cộng hòa thêm hai ghế năm 2018, đảng Dân chủ thêm một ghế năm 2022.

Tuy nhiên, cuộc đua năm 2026 khó đoán hơn khi các cuộc thăm dò dự đoán kết quả bầu cử Thượng viện sẽ cực kỳ sít sao ở nhiều bang vốn truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, như Texas, Ohio, Alaska, Iowa và Kansas.

Theo báo Le Monde, các nhà nghiên cứu khoa học chính trị thuộc Đại học California (Mỹ) đã phân tích kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ từ năm 1946. Mô hình nghiên cứu đưa vào các yếu tố như tỷ lệ ủng hộ tổng thống, mức lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp.

Theo mô hình này, các nhà nghiên cứu dự báo đảng Cộng hòa có thể mất 43 ghế tại Hạ viện và 12 ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là mức tổn thất lớn nhưng không phải chưa từng có tiền lệ. Con số này tương đương với mức sụt giảm của đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower năm 1958, khi đảng này mất 48 ghế Hạ viện và 13 ghế Thượng viện.