Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Ông Trump đối mặt nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu bên trong Đại học Quận Columbia (UDC), thủ đô Washington, D.C., Mỹ, ngày 3/11, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Kênh RT của Nga chiều 3/11 cho biết người dân Mỹ đang tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể định hình lại hai năm cuối trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang nỗ lực bảo vệ thế đa số sít sao tại cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran cùng những hệ lụy kinh tế đã gây sức ép lên đảng Cộng hòa. Chi phí nhiên liệu gia tăng đang đè nặng lên các hộ gia đình và doanh nghiệp, trong khi giá dầu diesel đã lên mức cao kỷ lục vào tháng 9.

Tổng thống Trump cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga đã khiến tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời nhiều lần kêu gọi nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã đạt được thỏa thuận với Moskva nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu bổ sung. Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ những chỉ trích trên, cáo buộc ông Trump đang "chuyển hướng sự chú ý khỏi Iran".

Cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện, đồng thời bầu thống đốc tại 36 bang.

Hãng tin AP cho biết quyền kiểm soát Hạ viện phụ thuộc vào việc đảng nào giành được 218 ghế. Hiện có 219 hạ nghị sĩ thuộc hoặc liên kết với đảng Cộng hòa, chỉ nhiều hơn một ghế so với mức tối thiểu cần thiết để chiếm đa số khi toàn bộ ghế được lấp đầy. Hiện Hạ viện còn hai ghế trống.

Đối với Thượng viện, đảng Dân chủ cần giành ít nhất 51 ghế để nắm quyền kiểm soát, trong khi đảng Cộng hòa chỉ cần 50 ghế, bởi Phó Tổng thống JD Vance có quyền bỏ phiếu quyết định trong trường hợp hai bên có số phiếu ngang nhau. Hiện đảng Cộng hòa đang chiếm ưu thế với 53 ghế so với 47 ghế của đảng Dân chủ và các thượng nghị sĩ độc lập liên kết với đảng này.

Về cuộc bầu cử đang diễn ra, RT cho biết các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trên khắp miền Đông nước Mỹ và theo Phòng thí nghiệm Bầu cử thuộc Đại học Florida, hơn 57 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm tính đến ngày 2/11.

Vấn đề ủng hộ Israel và tài trợ cho Ukraine cũng làm bộc lộ những bất đồng về các ưu tiên của Washington cũng như việc chi tiêu cho các hoạt động ở nước ngoài.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, chương trình nghị sự lập pháp của chính quyền Tổng thống Trump có thể gặp trở ngại, đồng thời mở đường cho các cuộc điều tra nhằm vào ông.

Người dẫn chương trình Rick Sanchez của RT dự đoán phe đối lập sẽ giành chiến thắng tại Hạ viện, kéo theo hai năm bế tắc chính trị. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi liệu một trong hai đảng có thực sự thay đổi căn bản chính sách đối ngoại của Mỹ hay không.

Bên cạnh đó, những lời kêu gọi xây dựng một lựa chọn thay thế cho hệ thống hai đảng tồn tại lâu nay cũng đặt ra câu hỏi liệu các ứng cử viên độc lập có thể chuyển hóa sự bất mãn của công chúng thành những thắng lợi trong bầu cử hay không.