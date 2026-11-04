Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Nhiều điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

Các cuộc đua tại các bang Kentucky, Virginia và Florida sẽ cung cấp những tín hiệu ban đầu về tương quan giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Trong đó, kết quả tại Virginia được chú ý với 3 cuộc đua Hạ viện có tính cạnh tranh cao. Các điểm bỏ phiếu trên cả nước sẽ lần lượt đóng cửa trong đêm (tức 13 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), điểm cuối cùng dự kiến tại quần đảo Aleutian, bang Alaska.

Kết quả của cuộc đua sẽ định đoạt đảng nào giành quyền kiểm soát Quốc hội, từ đó tác động sâu sắc tới các chính sách của Washington.

Theo hãng tin CBS News (Mỹ), hơn 59 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức.

Cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội Mỹ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông. Toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện được bầu. Đảng Dân chủ cần giành thêm 3 ghế tại Hạ viện và 4 ghế tại Thượng viện để giành quyền kiểm soát hai viện.

Kết quả khảo sát Reuters công bố ngày 3-11 cho thấy chi phí sinh hoạt là vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu khi quyết định bỏ phiếu, với 48% cử tri đăng ký tham gia khảo sát lựa chọn. Trong khi đó, 26% quan tâm đến các chuẩn mực dân chủ và 13% đề cập vấn đề nhập cư.

Giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao, cùng những lo ngại về tình hình kinh tế, đang ảnh hưởng đến tâm lý cử tri trước cuộc bầu cử. Kết quả kiểm phiếu sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội, qua đó tác động đến khả năng triển khai chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump cũng là một yếu tố được chú ý trước thềm bầu cử. Theo dữ liệu tổng hợp của RealClearPolitics, tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở mức 38,4%, giảm so với khoảng 48% vào thời điểm ông nhậm chức tháng 1-2025.