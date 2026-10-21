Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Hơn 12,6 triệu cử tri bỏ phiếu sớm, đảng Cộng hòa nỗ lực tìm cách xoa dịu cử tri

Lượng phiếu được ghi nhận trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ phần nào phản ánh mức độ quan tâm của cử tri trong giai đoạn nước rút của chiến dịch tranh cử. (Nguồn: Getty Images)

Theo trang tin Axios ngày 20/10, lượng phiếu được ghi nhận trước ngày bầu cử phần nào phản ánh mức độ quan tâm của cử tri trong giai đoạn nước rút của chiến dịch tranh cử, khi cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát Quốc hội đang ngày càng quyết liệt.

Đảng Dân chủ kỳ vọng sự bất mãn của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump và tình hình kinh tế sẽ tạo lợi thế cho đảng, trong khi đảng Cộng hòa tập trung vận động lực lượng ủng hộ truyền thống. Một số bang có các cuộc đua Thượng viện được dự báo cạnh tranh gay gắt, như Georgia và Michigan, đã ghi nhận số lượng cử tri bỏ phiếu sớm đáng kể.

Trong số các bang đã công bố dữ liệu, Georgia và Virginia có tỷ lệ phiếu bỏ sớm cao nhất so với tổng số phiếu được ghi nhận tại mỗi bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Georgia ghi nhận hơn 1 triệu phiếu, bằng 25,9% tổng số phiếu của bang trong cuộc bầu cử năm 2022. Tại Virginia, số phiếu bỏ sớm đạt 770.916, tương đương 25,5%.

Ngược lại, Oregon, Kentucky và Connecticut lần lượt ghi nhận tỷ lệ 0,6%, 1,4% và 1,5%, thấp nhất trong nhóm các bang đã công bố số liệu. Tuy nhiên, do các bang tự quyết định thời gian tổ chức bỏ phiếu sớm và lịch công bố dữ liệu, những tỷ lệ này chưa đủ để kết luận mức độ tham gia của cử tri đang thấp.

Các chuyên gia lưu ý rằng số liệu bỏ phiếu sớm có thể cung cấp dấu hiệu về sự quan tâm của cử tri, song nhóm bỏ phiếu sớm thường có mức độ quan tâm chính trị và xu hướng tham gia bầu cử cao hơn mặt bằng chung. Vì vậy, dữ liệu hiện có chưa thể được dùng để dự đoán chính xác kết quả bầu cử.

Cùng ngày, theo báo Politico, các nghị sĩ đảng Cộng hòa, vốn đang đối mặt với những cuộc đua sít sao trong cuộc bầu cử tháng 11, kỳ vọng khoản hỗ trợ 8 tỷ USD dành cho nông dân do chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố sẽ giúp cải thiện tình hình tranh cử của đảng.

Ông Trump thông báo gói hỗ trợ tài chính mới này trong cuộc vận động ngày 19/10 tại bang Kansas nhằm ủng hộ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall, người đang đứng trước nguy cơ thất bại. Khoản tiền này được thiết kế để hỗ trợ nông dân đang chịu sức ép từ giá dầu diesel cao và chi phí sản xuất gia tăng.

Thông báo được đưa ra khi các quan chức Nhà Trắng đang tìm cách giải quyết sự bất bình trong nội bộ đảng Cộng hòa tại những bang có ngành nông nghiệp phát triển. Việc tăng nhập khẩu thịt bò từ nước ngoài, chính sách thuế quan của ông Trump và chi phí nhiên liệu cao trong bối cảnh xung đột với Iran đã khiến nông dân và chủ trang trại, vốn là nhóm cử tri quan trọng của đảng, ngày càng bất mãn.

Tuy nhiên, khi ngày bầu cử chỉ còn khoảng hai tuần, gói hỗ trợ có nguy cơ được công bố quá muộn để tác động đến quyết định của một bộ phận cử tri. Dù vậy, các lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng hòa vẫn hy vọng biện pháp này sẽ kìm hãm đà suy giảm ủng hộ tại các bang nông nghiệp, nhất là khu vực Trung Tây.

Những ứng cử viên đang gặp khó khăn tại khu vực này gồm Thượng nghị sĩ Roger Marshall ở Kansas, ứng cử viên Thượng viện đảng Cộng hòa Ashley Hinson ở Iowa và Mike Rogers ở Michigan. Một số người đã công khai bất đồng với Tổng thống Trump về tình trạng giá cả tăng cao và cuộc xung đột với Iran.