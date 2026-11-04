Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ tiến gần quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ

Kết quả kiểm phiếu được cập nhật. Ảnh: Fox News

Tính đến thời điểm này, đảng Dân chủ đang tiến gần hơn đến mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ, đồng thời đạt thêm những kết quả đáng chú ý trong cuộc đua Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3-11.

Theo Fox News, tại Hạ viện, đảng Dân chủ đã được xác định chiến thắng tại 123 khu vực bầu cử, so với 69 ghế của đảng Cộng hòa. Ở Thượng viện, phe Dân chủ và 2 nghị sĩ độc lập cùng nhóm đã có 46 ghế, trong khi phe Cộng hòa có 37 ghế được xác định.

Hai ghế tại North Carolina và South Carolina chuyển từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ, góp phần cải thiện vị thế của đảng này. Tuy nhiên, đảng Dân chủ vẫn cần thêm chiến thắng để đạt ngưỡng 51 ghế kiểm soát Thượng viện.

Ứng cử viên Dân chủ Annie Andrews đã giành chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện tại South Carolina. Ảnh: CNN

Các hãng truyền thông Mỹ dự báo đảng Dân chủ sẽ giành đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11. Đây là diễn biến quan trọng có thể làm thay đổi tương quan quyền lực tại Washington trong hai năm cuối nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump.

Nếu kết quả được xác nhận, đảng Dân chủ sẽ có khả năng kiểm soát chương trình nghị sự tại Hạ viện, tăng cường giám sát chính quyền và cản trở một số ưu tiên lập pháp của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, đây vẫn là dự báo của truyền thông, chưa phải kết quả cuối cùng được cơ quan bầu cử xác nhận.