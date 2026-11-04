Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện

Theo AP, Đảng Dân chủ hiện đã giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Với những thắng lợi lịch sử tại bang Texas, Iowa, Kansas và Nam Carolina, đảng này hiện nắm giữ hơn 51 ghế – con số cần thiết để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ. Đảng Dân chủ cũng đang trên đà giành quyền kiểm soát Hạ viện, theo dự báo của nhiều cơ quan truyền thông quốc tế.

BBC dự đoán Đảng Dân chủ có nhiều cơ hội giành chiến thắng tại cả Thượng viện và Hạ viện, theo đó sẽ nắm quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. BBC nhận định, đây là thất bại mang tính lịch sử đối với Đảng Cộng hòa, trong khi với Đảng Dân chủ đây là thắng lợi với quy mô ngoài dự tính.

Những người ủng hộ phản ứng sau khi các phương tiện truyền thông dự báo kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Trong suốt đêm qua (theo giờ Mỹ), Đảng Dân chủ đã liên tiếp giành được những chiến thắng bất ngờ tại các thành trì của Đảng Cộng hòa, bao gồm Texas, Kansas và Ohio. Trong những bình luận đầu tiên của mình, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội: "Tôi đâu có tên trên lá phiếu, còn nếu có, chúng ta đã giành chiến thắng áp đảo rồi!".

Theo Reuters, tại Nam Carolina, bác sĩ nhi khoa Annie Andrews đã trở thành ứng viên Đảng Dân chủ đầu tiên giành được ghế tại Thượng viện kể từ năm 1998. Đây là chiến thắng đầy bất ngờ trước Darline Graham – ứng viên được chính ông Trump lựa chọn – tại một bang mà ông Trump từng giành chiến thắng với cách biệt gần 18 điểm phần trăm vào năm 2024. Chiến thắng của bà Andrews, cùng với thắng lợi của ứng viên Đảng Dân chủ Roy Cooper trong cuộc đua vào Thượng viện tại Bắc Carolina, đã giúp đảng này giành được 2 trong số 4 ghế cần thiết để nắm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này. Kết quả này cũng cho thấy một "làn sóng Dân chủ" đang lan rộng, đủ mạnh để tác động đến cả những khu vực vốn là thành trì vững chắc của Đảng Cộng hòa.

Hiện theo kết quả mới nhất đăng trên NBC News, BBC, Al Jazeera, Đảng Dân chủ đã giành được 52 ghế tại Thượng viện và 196 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa giành được 41 ghế tại Thượng viện và 119 ghế tại Hạ viện. Mỗi bên cần giành được 51 ghế để kiểm soát Thượng viện và 218 ghế để có thể kiểm soát Hạ viện.