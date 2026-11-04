Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện

Hãng tin Fox News cập nhật kết quả kiểm phiếu tại Hạ viện Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, quy mô và phạm vi của làn sóng Dân chủ vẫn đang tiếp tục được cập nhật, nhưng đảng này đã thắng tại những bang từng được xem là ngoài tầm với, trong đó có các cứ điểm truyền thống của đảng Cộng hòa như bang South Carolina, Texas và Iowa.

Kết quả này đánh dấu sự thay đổi lớn trong tương quan quyền lực tại Washington, khi đảng Dân chủ chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Điều này tạo ra sức ép giám sát mạnh hơn đối với chương trình nghị sự của Nhà Trắng trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Donald Trump.

Tại Thượng viện, đảng Dân chủ đã giành 6 ghế từ tay đảng Cộng hòa tại các bang North Carolina, South Carolina, Ohio, Kansas, Texas và Iowa, đồng thời bảo vệ các ghế quan trọng tại bang Georgia và New Hampshire. Những kết quả này nâng số ghế họ giành được lên 53 ghế so với 41 ghế của đảng Cộng hòa.

Tại Texas, nghị sĩ bang James Talarico đánh bại Tổng Chưởng lý Cộng hòa Ken Paxton. Tại Ohio, cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Sherrod Brown giành lại ghế từng thuộc về Phó Tổng thống JD Vance trước đây, sau khi đánh bại Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Husted - người được bổ nhiệm để hoàn thành nhiệm kỳ đó.

Ở bang Kansas, mục sư Adam Hamilton đánh bại Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall, giúp đảng Dân chủ lần đầu tiên giành ghế Thượng viện bang này sau 94 năm.

Tại South Carolina, bác sĩ nhi khoa Annie Andrews đánh bại Thượng nghị sĩ Cộng hòa Darline Graham - người được bổ nhiệm sau khi anh trai là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham qua đời. Đây là lần đầu tiên bang South Carolina bầu một thượng nghị sĩ Dân chủ kể từ năm 1998.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ đã giành lại đa số 207 ghế, so với 124 ghế của đảng Cộng hòa, trong đó có các địa hạt tại bang North Carolina, Kentucky, New Jersey, Pennsylvania và Colorado.

Theo các cuộc khảo sát cử tri do SSRS của Microsoft thực hiện cho liên danh các cơ quan truyền thông Mỹ, khoảng một nửa cử tri xem cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là cơ hội để bày tỏ phản ứng đối với Tổng thống Donald Trump.

Khoảng 3/4 số người được hỏi cho biết không hài lòng với hướng điều hành hiện nay. 70% muốn Quốc hội tăng cường vai trò kiểm soát và cân bằng quyền lực đối với tổng thống.

Với đa số tại cả hai viện, đảng Dân chủ có thêm khả năng gây sức ép đối với chương trình nghị sự của Nhà Trắng, đồng thời tăng cường giám sát các quyết sách và hoạt động của chính quyền trong nửa sau nhiệm kỳ tổng thống. Một số cuộc đua vẫn đang được kiểm phiếu và kết quả chính thức sẽ do cơ quan bầu cử các bang xác nhận.

Tuyên bố với tờ New York Times, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chấp nhận kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ và sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ. Ông Trump đổ lỗi cho thất bại của đảng Cộng hòa là do mình không có tên trong danh sách ứng cử viên. Ông Trump cũng khẳng định không hối tiếc về việc ủng hộ các ứng cử viên đã thua cuộc.

- Ứng viên Annie Andrews trở thành thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên của bang South Carolina được bầu kể từ năm 1998. - Ứng viên Adam Hamilton là ứng viên Dân chủ đầu tiên thắng ghế Thượng viện tại bang Kansas sau 94 năm. - Ứng viên James Talarico giúp Dân chủ giành ghế Thượng viện từ bang Texas lần đầu sau 38 năm. - Cựu Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms trở thành phụ nữ da màu đầu tiên được bầu được bầu làm thống đốc bang Georgia trong lịch sử Mỹ.