Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành lại thế đa số, ông Trump lên tiếng

Đảng Dân chủ đang trên đà giành quyền kiểm soát Thượng viện và tiến gần đến việc chiếm đa số tại Hạ viện, dựa trên kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Theo dự báo từ các phương tiện truyền thông Mỹ vào lúc 7h giờ GMT (12h giờ Việt Nam), trong cuộc đua Thượng viện, Đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế với tỉ lệ 53-42, nhờ giành thêm được ít nhất 7 ghế trên khắp cả nước.

Kết quả này nghĩa là các nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa tại ít nhất 6 tiểu bang đã thất bại trước các đối thủ từ Đảng Dân chủ. Đáng chú ý, đó là những tiểu bang mà trong nhiều thập kỷ qua chưa từng bầu chọn một Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ nào.

Ví dụ, tại Kansas, ứng viên Đảng Dân chủ Adam Hamilton đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện, giành lại chiếc ghế vốn nằm trong tay Đảng Cộng hòa từ năm 1932.

Tại Texas, ứng viên Đảng Dân chủ James Talarico đã đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa Ken Paxton, trở thành thành viên Đảng Dân chủ đầu tiên từ tiểu bang này được bầu vào Thượng viện kể từ năm 1988.

Tại Nam Carolina, ứng viên Đảng Dân chủ Annie Andrews đã đánh bại Darline Graham – người từng được bổ nhiệm vào ghế này sau khi anh trai bà, Lindsey Graham, qua đời. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên Đảng Dân chủ giành lại ghế tại đây kể từ năm 1998, đồng thời đưa bà Andrews trở thành nữ Thượng nghị sĩ đầu tiên được bầu chọn trong lịch sử tiểu bang.

Song song với đó, Đảng Dân chủ cũng đã giành được 191 ghế tại Hạ viện, so với 110 ghế của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, khi công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn, sự phân bổ ghế cuối cùng có thể thay đổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Trong ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành những lời khen ngợi hiếm hoi cho các đối thủ Đảng Dân chủ sau chiến thắng của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời khẳng định rằng hai bên sẽ có thể đạt được sự đồng thuận.

"Tôi xin nói thế này: Chúc mừng Đảng Dân chủ. Họ đã làm rất tốt", ông Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News. "Họ đã chờ đợi điều này suốt 11 năm qua, và cuối cùng họ cũng đạt được. Nhưng tôi không coi đây là một đòn giáng vào cá nhân tôi".

Vị Tổng thống Đảng Cộng hòa cũng cảnh báo rằng ông sẵn sàng sử dụng quyền hành pháp của mình để phủ quyết bất kỳ dự luật nào từ phía Đảng Dân chủ mà ông không ưng ý.

"Họ có thể gửi tới 50 dự luật tuyệt vời mà họ rất tâm đắc, nhưng tôi sẽ gửi trả lại kèm theo một dấu ấn rõ ràng: Phủ quyết", ông Trump nói.

Minh Đức (Theo France24, Anadolu)